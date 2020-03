Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oberhavel finden Sie nachfolgend:

Oranienburg : Diebe am Kiosk

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Sonntag (29. März) gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk im Bahnhofsgebäude am Bahnhofsplatz in Oranienburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden bei dem Einbruch Bargeld, Zigaretten und Tabak entwendet. Insgesamt beträgt der Schaden rund 1000 Euro. Kriminaltechniker der Polizei kamen vor Ort zum Einsatz, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schmachtenhagen : Bootsmotor und mehr gestohlen

Von einem Boot, das auf dem Angelvereinsgelände am Grabowsee an einem Bootssteg lag, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmittag (27. März) bis Samstagmittag (28. März) einen Bootsmotor, ein Echolot und zehn Hechtköder. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beläuft sich der durch den Diebstahl angerichtete Schaden auf rund 800 Euro.

Oranienburg : Schmierfinken in Sachsenhausener Straße

Schmierfinken waren offenbar in der Nacht zum Sonntag (29. März) in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg unterwegs und besprühten mit schwarzer Farbe ein Trafohäuschen sowie den Zaun eines Reifendienstes. Die Schriftzüge waren nicht deutlich erkennbar und laut Polizei ohne staatsschutzrechtliche Relevanz. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Sachbeschädigungen auf.

Von MAZonline