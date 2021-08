Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Oranienburg: Über das Fenster eingestiegen

In einem Einfamilienhaus in der Saarlandstraße schlugen bislang Unbekannte in der Zeit vom 26. bis zum 30. August ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Dort durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld, Geschirr und Schmuck. Der Gesamtschaden wird mit rund 2200 Euro beziffert. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren am Tatort.

Glienicke: Betrugsversuch gescheitert

Eine 80-jährige Frau aus Glienicke erhielt am Montag gegen 20 Uhr einen Anruf eines bislang Unbekannten, welcher sich als Neffe der Frau ausgab. Er erklärte, dass er einen Unfall verursacht hätte, bei dem jemand verstorben sein soll und nun für eine Kaution 13.000 Euro benötigen würde. Die Oberhavelerin traute sich nach dem Telefonat einem Angehörigen an, welcher die Betrugsmasche durchschaute und die Polizei informierte. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Zehdenick: 1,5 Tonnen Kupferkabel gestohlen

In der Nacht zu Dienstag betraten bisher Unbekannte ein Firmengelände in der Kreweliner Dorfstraße und verschafften sich Zutritt zu einer Halle. Aus dem Inneren entwendeten sie etwa 1,5 Tonnen von teils verzinktem Kupferkabel, welches auf diversen Kabeltrommeln und Rollen gelagert worden war und verursachten somit einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Ein Kriminaltechniker wurde eingesetzt und sicherte Spuren.

Lesen Sie auch: Gewalt gegen Kinder: Elfjähriger flüchtet auf das Polizeirevier Hennigsdorf

Hennigsdorf: Zusammenstoß an der Verkehrsinsel

Am Montag 15.30 Uhr kam es auf der Ruppiner Chaussee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Radler leicht verletzt wurde. Der Radfahrer wollte an einer Verkehrsinsel die Fahrbahn überqueren. Offenbar hielt eine junge Frau in einem Hyundai an der Überführung an und ließ zuvor einige Fußgänger vor ihm über die Straße. Der 44-Jährige folgte den Fußgängern, als die Frau am Steuer im selben Moment mit dem Hyundai losfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte er jedoch ab. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt mit dem Pkw in Fahrtrichtung Berlin fort. Polizeibeamte suchten die 18-jährige Frau an der Halteranschrift des Fahrzeuges auf. Sie gab an, dass der Radler weitergefahren sei und sie dann selbiges tat. Die genauen Umstände ermittelt nun die Kripo. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Hohen Neuendorf: Radfahrerin verletzt

In der Summter Straße Ecke Birkenwerder Straße in Bergfelde kam es am am Montag gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin, welche bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Eine 42-jährige Oberhavelerin am Steuer eines VW stieß im Kreuzungsbereich mit einer 56-jährigen Radlerin zusammen. Beim dem Unfall verletzte sich die 56-Jährige leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro.

Von MAZonline