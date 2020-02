Oberhavel

Oranienburg : Überschlagen und im Wald gelandet

Eine 21-jährige Berlinerin befuhr am Donnerstag (6. Februar) um 12.25 Uhr mit einem Pkw die Landesstraße 211 von Lehnitz in Richtung Zühlslake. Offenbar aufgrund von Unaufmerksamkeit kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Wald hinein. Dort überschlug sie sich und blieb nach etwa 20 Metern stehen. Die Fahrerin sowie ihr 20-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Berliner Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die 21-Jährige und ihr Beifahrer zogen sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Velten : Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 51-jähriger Transporter-Fahrer befuhr am Donnerstag (6. Februar) mit einem Citroen die Straße Am Hafen in Velten und wollte dort nach links abbiegen. Offenbar weil er dabei einen von links kommenden Kradfahrer übersah, kam es zu einer Kollision. Dabei wurde der 50-jährige Krad-Fahrer schwer verletzt, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Bei dem Verkehrsunfall entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich vor Ort um auslaufende Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge blieben nach der Kollision fahrbereit. Die Angehörigen des Krad-Fahrers wurden durch die Polizei über den Unfall verständigt.

Gransee : Terrassentür aufgebrochen

Durch eine im hinteren Bereich des Hauses gelegene Terrassentür verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag (6. Februar) in der Zeit von 8 bis 22.35 Uhr in der Templiner Straße in Gransee Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie sämtliche Räume und öffneten die Schränke. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beträgt die durch den Einbruch angerichtete Sachschadenshöhe derzeit rund 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben können, sich bei der Polizeidirektion Oberhavel in Oranienburg unter der 03301-8510 zu melden.

Oranienburg : Betrügerische Anrufe im Landkreis

Mehrere ältere Bürger aus Hennigsdorf, Oranienburg, Liebenwalde, Großwoltersdorf und Liebenthal erhielten am Donnerstag (7. Februar) laut Polizei einen Telefonanruf ohne mitgesendete Nummer. Bei diesen gab sich am Telefon eine Frau als Kriminalbeamtin aus Berlin aus. In allen Fällen wurden Sachverhalte mitgeteilt, die mit einer Straftat im Umfeld der Angerufenen zu tun hatten. In einigen Fällen sollen die Daten der Angerufenen bei Straftätern gefunden worden sein und in anderen Fällen wurden die Bürger gefragt, ob sie eine Straftat wie zum Beispiel einen Überfall oder einen Einbruch beobachtet haben. Bis zum Donnerstag wurden bei der Polizei acht dieser Fälle angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist keinem der betroffenen Bürger ein Schaden entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Birkenwerder : Einbruch in Wohnhaus

In der Menzelstraße in Birkenwerder wurde am Donnerstag (6. Februar) zur Mittagszeit in der Menzelstraße festgestellt, dass unbekannte Täter offenbar im Zeitraum zwischen Montag (3. Februar) und Donnerstag (6. Februar) in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren. Zutritt zum Haus hatten sie sich offenbar durch das Aufhebeln eines bodentiefen Fensters verschafft. Im Inneren des Wohnhauses durchwühlten sie anschließend alle Räume. Was genau die Täter entwendeten, war zunächst nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beträgt der geschätzte Gesamtschaden durch den Einbruch rund 1800 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte am Tatort Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Oranienburg : Vandalismus in der Turnhalle

Ein Zeuge stellte Donnerstagabend um 20 Uhr in der Jenaer Straße in Oranienburg fest, dass mehrere Feuerlöscher vor einer Turnhalle offenbar entleert abgelegt worden waren. Im Inneren der Turnhalle wurde dann deutlich, dass die Feuerlöscher dort versprüht worden waren. Kriminaltechniker kamen vor Ort zum Einsatz und sicherten Spuren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beträgt der angerichtete Sachschaden rund 5000 Euro. Laut Polizei wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gemäß §145 Strafgesetzbuch eingeleitet.

Oranienburg :Fliesenlegern Baumaterial gestohlen

Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße in Oranienburg, welches sich gegenwärtig im Rohbau befindet, wurden in der Zeit von Mittwochnachmittag (5. Februar) bis Donnerstagmorgen (6. Februar) einer dort tätigen Fliesenlegerfirma ein Baustellenradio, eine Akkuladestation, zwei Akkus sowie zwei Trennschleifer der Marke „ Makita“ sowie ein Fliesenschneider entwendet. Zudem nahmen die bislang unbekannten Diebe insgesamt elf Pakete Fliesen mit. Wie sich die Täter Zugang zu der Wohnung verschafften, war zunächst noch unklar. Verlassen haben sie die Wohnung laut Polizei über die Verandatür. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Großwoltersdorf : Unfall mit Dachs

Eine 52-jährige Renault-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen (7. Februar) gegen 5.20 Uhr den Wolfsruher Weg zwischen Wolfsruh in Richtung Schulzendorf, als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn überquerte. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Dachs nicht mehr verhindern, der nach dem Unfall verschwand. Am Fahrzeug, das trotz der Kollision fahrbereit blieb, entstand ein nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Ob das Tier bei dem Unfall verletzt wurde, konnte die Polizei nicht mitteilen.

