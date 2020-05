Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel finden Sie nachfolgend im Überblick.

Hohen Neuendorf : Zaun durch Jugendgruppe beschädigt

Am Donnerstagabend (7. Mai) gegen 23:40 Uhr wurde durch eine Bürgerin in Hohen Neuendorf beobachtet, wie mehrere Jugendliche, darunter vier Mädchen, ein vier Meter langes Zaunfeld an der Apotheke in der Schönfließer Straße / Ecke Bahnstraße erst verbogen und dann aus der Verankerung herausrissen und anschließend flüchteten. Vor Ort wurden mehrere zerschlagene Bierflaschen aufgefunden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Borgsdorf : Autoscheibe eingeschlagen

An einem in der Sperberstraße abgestellten Pkw Skoda wurde in der Nacht zum Donnerstag (7. Mai) durch bisher unbekannte Personen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Nach Angaben der Halterin fehle aus dem Fahrzeug nichts, sodass eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurde.

Birkenwerder : Aufgefahren

Am Donnerstagmittag (7. Mai) gegen 13:25 Uhr kam es in der Hauptstraße gegenüber dem Baumarkt zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger Renault Traffic Fahrer musste verkehrsbedingt halten. Eine hinter ihm fahrende Renault Megane Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf Grund eines zu geringen Sicherheitsabstandes auf den Transporter auf. An beiden Fahrzeugen, welche fahrbereit blieben, entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Oranienburg : Führerschein abgenommen

Donnerstagabend (8. Mai) gegen 20:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Robert-Koch-Straße einen 29-jährigen Ford Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Es wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Hennigsdorf : Container aufgebrochen

Drei in der Fontanesiedlung an einer Brückenbaustelle abgestellte Baucontainer wurden in der Nacht zu Freitag (9. Mai)von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Schlüssel entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

