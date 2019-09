Oranienburg

Vier junge Schülerinnen aus den polnischen Partnerlandkreisen besuchen gemeinsam mit ihren Betreuerinnen in dieser Woche auf Einladung von Landrat Ludger Weskamp Oberhavel. Julia Plewka und Dorota Marciniuk aus Biala Podlaska sowie Patrycja Sandurska und Agnieszka Urban aus Siedlce haben jeweils den Deutsch-Sprachwettbewerb an ihrer Schule gewonnen.

„Ich freue mich, dass ich einmal mehr die Jahrgangsbesten der Deutsch-Sprachwettbewerbe in Oberhavel begrüßen darf“, so Landrat Ludger Weskamp. „Sprache ist ein wichtiges Instrument, wenn man Partnerschaften pflegen und Grenzen überwinden möchte. Die jungen Frauen werden bei uns alle Möglichkeiten haben, ihre Deutschkenntnisse zu vertiefen sowie die Menschen und die deutsche Kultur noch besser kennenzulernen. Mit der langjährigen Einladung der Gewinner nach Oberhavel unterstützen und motivieren wir junge Leute in unseren ostpolnischen Partnerkreisen, unsere Sprache zu erlernen“, ergänzt der Landrat.

Von Sonnabend bis Mittwoch werden die Gäste unter anderem in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck im Unterricht hospitieren und ein Theaterstück anschauen sowie Berlin und den Schlosspark in Oranienburg besuchen. Ihre Urkunden hat Landrat Ludger Weskamp den Gewinnerinnen feierlich am Sonntag zur Eröffnung der Interkulturellen Woche in der Oranienburger Nicolaikirche übergeben.

Der Deutsch-Sprachwettbewerb ist zu einer festen Tradition in beiden polnischen Landkreisen geworden. Schülerinnen und Schüler präsentieren einmal im Jahr ihre erworbenen Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur. Jurys prämieren die besten Ergebnisse.

Von MAZonline