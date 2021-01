Postbank in Oranienburg bekommt Briefkasten

Oranienburg

Das Warten auf einen Briefkasten an der Postbank in Oranienburg hat bald ein Ende. Im Herbst 2019 zog die Postbank vom Bahnhof Oranienburg in die Bernauer Straße 53. Seitdem ärgern sich viele Oranienburgerinnen und Oranienburger, dass es vor Ort keinen Briefkasten gibt. Auch bei Björn Lüttmann meldeten sich in letzter Zeit immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die ihrem Unmut darüber Luft machten. Der SPD-Landtagsabgeordnete nahm dies zum Anlass und fragte bei der Deutschen Post nach. Bereits nach wenigen Tagen erhielt Lüttmann die positive Antwort, dass die Post gerne einen Briefkasten an der Postbank anbringen möchte, dieser auch schon länger beantragt sei, man aber noch auf die nötige Genehmigung der Stadt Oranienburg warte. Die Genehmigung zum Anbringen des Briefkastens wurde der Deutschen Post zwischenzeitig durch die Stadtverwaltung erteilt.

SPD-Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann. Quelle: Enrico Kugler

Björn Lüttmann erklärt dazu: „Es sind oft die kleinen Dinge, die das Leben ein Stück lebenswerter machen. Mit meiner Nachfrage bei der Post und der Stadtverwaltung konnte ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen, denn offenbar geriet der Briefkasten auf beiden Seiten in Vergessenheit. Ich hoffe, es wird nun nicht mehr lange dauern bis der Briefkasten an der Hausfassade der Postbank angebracht wird.“

Von MAZonline