Prämie für Elektrofahrzeuge: Oranienburger Stadtwerke zahlen für THG-Quote

Oranienburg

Die Stadtwerke Oranienburg bieten ab sofort 250 Euro im Rahmen der Treibhausgas-Minderungsquote (THG-Quote) für Elektrofahrzeuge an. Jeder Fahrer oder Fahrerin eines rein batterieelektrischen Autos kann die steuerfreie Prämie jedes Jahr aufs Neue bei den Stadtwerken beantragen.

THG-Quote: Mit dem E-Auto Geld verdienen

Die Treibhausgas-Minderungsquote, kurz THG-Quote, ist ein Klimaschutzinstrument der Bundesregierung. Damit sollen Anreize für den Verkehr geschaffen werden, von fossilen Brennstoffen auf elektrische Antriebe umzustellen. Ziel ist es, den CO2-Ausstoß im Bereich der Mobilität zu reduzieren und damit die Energiewende voranzutreiben. Als Partner der Energiewende nehmen wir am Handel mit der THG-Quote teil. Wir zahlen jeder Besitzerin und jedem Besitzer eines 100 Prozent elektrischen Autos eine jährliche THG-Quoten-Prämie von 250 Euro. Der Betrag ist steuerfrei.

THG-Quoten-Service

Um sich für die Prämie anzumelden, benötigen Antragssteller lediglich ihre Personendaten und die Kopie des Fahrzeugscheins. Die Registrierung ist einfach und schnell: stadtwerke-oranienburg.de/thg-quote. Den für Privatpersonen komplizierten Anmeldeprozess zum THG-Quotenhandel, die Registrierung und Abwicklung beim Bundesumweltamt übernehmen komplett die Stadtwerke. Die komplizierte Anmeldung entfällt für alle Registrierenden. „Mit unserem THG-Quoten-Service möchten wir alle unterstützen, die sich aktiv für eine nachhaltige Mobilität entschieden haben“, erklärt André Gerisch, Leiter Marketing und Vertrieb.

Zuhause und in der Stadt Ökostrom tanken

Seit mehreren Jahren setzen wir uns für den Ausbau alternativer Mobilität ein. Dazu zählt insbesondere der Bau öffentlich zugänglicher Ladesäulen in Oranienburg. Elektroautos können mittlerweile an vier Ladesäulen mit zwölf Ladepunkten 100-prozentigen Ökostrom tanken. Im Jahr 2022 errichten die Stadtwerke weitere öffentliche Ladesäulen im Oranienburger Stadtgebiet. Darüber hinaus bieten die Stadtwerke Eigenheimbesitzern Wallboxen für das Laden zu Hause an. Die Stadtwerke fördern den Kauf der Wallbox mit einer Stadtwerke Prämie von 100 Euro. Erhältlich ist das Wallbox-Komplettpaket auf der Website: stadtwerke-oranienburg.de/wallbox. Kunden der Stadtwerke laden ausschließlich 100 Prozent Ökostrom.

