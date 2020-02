Präzision im OP: Chirurgie der Oberhavel Kliniken mit neuem Spezialisten-Team

Oberhavel

Die Chirurgie der Krankenhäuser in Oranienburg und Hennigsdorf hat sich Ende des vergangenen Jahres neu aufgestellt. Seitdem sind Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, immer wieder Gerüchte zu Ohren gekommen, dass an einem der Standorte die chirurgische Abteilung geschlossen werde. Doch diese Verunsicherung sei unnötig, stellte Troppens in einem Pressegespräch am Mittwoch klar.

Unfallchirurgie ist Schwerpunkt in Hennigsdorf

„Immer mehr Krankenhäuser bündeln ihre Kompetenzen an den einzelnen Standorten. So haben wir die Innere Medizin bereits vor 15 Jahren aufgeteilt. Nun ist die Chirurgie an der Reihe“, sagt Troppens. Das bedeutet, in Hennigsdorf liegt der Schwerpunkt seit Dezember bei Orthopädie und Unfallchirurgie, neuer Chefarzt ist Dr. Jesco Jores. Seine Kollegin Dr. Dagmar Francke, die bislang in der Hennigsdorfer Klinik praktizierte, wechselte zur gleichen Zeit nach Oranienburg, wo sie jetzt Chefärztin für den Schwerpunkt Viszeralchirurgie ist.

Dagmar Francke, Chefärztin der Chirurgie Klinik Oranienburg, während einer Operation Quelle: Oberhavel Kliniken

Der Vorteil an der klaren Trennung der beiden chirurgischen Schwerpunkte liegt unter anderem darin, dass die einzelnen Spezialisten nun noch enger zusammenarbeiten und Kompetenzen stärker gebündelt werden. Wichtig zu wissen sei aber auch, erklärt Detlef Troppens, dass in Notfällen beide Krankenhäuser angefahren werden können und entsprechende Hilfe leisten. Erst dann wird entschieden, ob eine Verlegung notwendig ist. Im Einzelfall fährt der jeweilige Chefarzt auch von einem zum anderen Standort, wenn ein Patient nicht verlegt werden kann.

Vernetzung per Videokonferenz

Mit der Umstrukturierung ist auch das Darmzentrum nach Oranienburg umgezogen, welches Dagmar Francke 2009 in Hennigsdorf mit aufgebaut hatte. Damit ist auch eine engere Zusammenarbeit mit der Gastroenterologie möglich. Doch nicht alle Abteilungen, die eng zusammenwirken, können am gleichen Standort sein. „Wir sind trotzdem gut vernetzt, regelmäßig finden Videokonferenzen statt“, erklärt Dagmar Francke.

Von Wiebke Wollek