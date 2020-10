Premiere für Oranienburg: „Pop-Up-Gänseschmaus“ im Oranienwerk

Oranienburg

Das gab es noch nie in Oranienburg: Vom 11. November bis zum vierten Adventwochenende lässt sich Spitzenkoch Christian Haferkorn mit einem sogenannten Pop-Up-Angebot im Oranienwerk nieder. „ Christian Haferkorns Pop Up Gänseschmaus“ nennt sich das Konzept, bei dem vor allem Liebhaber kulinarischer Genüsse auf ihre Kosten kommen. Denn ab 11. November serviert der Betreiber einer Kochschule im Kremmener Ortsteil Hohenbruch in dafür eigens hergerichteten Räumlichkeiten des Kunst- und Kreativstandorts in Oranienburg passend zur nahenden Adventszeit nicht nur eine klassische Martins- und Weihnachtsgans, sondern dazu auch noch jede Menge anderer Leckereien. Und die reichen vom Sommerfelder Wildschinken mit Kürbiscreme oder gebeizter Zippelsförder Lachsforelle bis hin zum Birnenragout mit Eis.

Corona sorgt für neue Geschäftsideen

Tatsächlich haben die Coronaauswirkungen erheblich zu der Idee beigetragen, temporär im Oranienwerk die Zelte aufzuschlagen, um sowohl für Oranienburger und Oberhaveler, aber auch für Firmen und Unternehmen ein ganz besonderes kulinarisches Angebot zu schaffen, verrät der 34-Jährige. Das Jahr sei hervorragend angelaufen, „schon im Februar war absehbar, dass es unser bis dato bestes Geschäftsjahr würde“, verrät Haferkorn, der neben seiner Kochschule auch einen Cateringservice betreibt und darüber hinaus bereits auch schon Teil der Nationalmannschaft der Köche war. Corona traf sein Unternehmen dann – wie so viele – schwer, teils mit Einsatzbußen von bis zu 99 Prozent. Für den leidenschaftlichen Koch hieß das, sich Gedanken zu machen, neue Ideen zu entwickeln, um sich durchzukämpfen.

Appetit auf Martinsgans? Im Oranienburger Oranienwerk kommt sie ab 11. November bei „Christian Haferkorns Gänseschmaus“ auf den Tisch. Quelle: foodinaire/Fotolia

Wirtschaftsjunioren bringen Christian Haferkorn auf die Pop-Up-Idee

Die Idee zu seinem „Pop-Up-Gänseschmaus“ war schließlich eine Koproduktion von Haferkorn und Oberhavels Wirtschaftsjunioren. „Bei unserer Septembersitzung haben wir uns Gedanken über unsere Weihnachtsfeier gemacht und sind darauf gekommen, diese im Oranienwerk durchzuführen“, erzählt Julius Steffen, Vorsitzender des Jungunternehmerverbands aus Oberhavel. Daraus entstand schließlich Haferkorns Idee für ein mehrwöchiges kulinarisches Angebot in den Räumlichkeiten. Dabei sollen vor allem Firmen die Möglichkeit eines einzigartigen, temporären Orts für ihre Weihnachtsfeier für bis zu 60 Personen bekommen – unter Anwendung eines passgenauen Hygienekonzepts. Doch auch Privatpersonen können sich von diesem Angebot einen Eindruck verschaffen, für sie sind ebenfalls feste Termine für eine Reservierung vorgesehen. Denn ohne Anmeldung (Telefon: 03301/429 49 46, E-Mail: info@christian-haferkorn.de) läuft in Coronazeiten auch bei den „Pop-Up-Gänsen“ nichts.

Am 11. November kommt die erste Martinsgans auf den Tisch

Die Planungen für die sechswöchige Aktion laufen derweil auf Hochtouren. Die ersten Eckdaten stehen fest. Geöffnet sein wird der Gänseschmaus erstmals am 11. November ab 18 Uhr für alle Oranienburger und Oberhaveler. Die Martinsgans mit Begrüßungstrank, Vorspeisenplatte und Vorsuppe, Gans an Rot- und Grünkohl sowie Kartoffelklößen Thüringer Art oder Salzkartoffeln sowie Desserts im Nachgang wird es zu 59 Euro pro Person geben und den Auftakt für die Pop-Up-Aktion bilden. „Weihnachtsfeiern für Firmen schneiden wir individuell auf Wunsch zu, sowohl kulinarisch als auch mit künstlerischem Begleitprogramm“, sagt Haferkorn. Die Buchung für Weihnachtsfeiern soll der zentrale Anker der Aktion werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass mehrere kleinere Unternehmen sich die Location teilen und so gemeinsam in Kontakt kommen. Alle vier Adventssonntage sind indes freigehalten für Reservierungen für Jedermann.

Neuer Trend: Pop-Up-Stores

Was ist ein „Pop-Up-Store“? Abgeleitet vom englischen „pop up“ („plötzlich auftauchen“) handelt es sich um ein kurzfristiges Angebot. Das kann von einem Tag bis hin zu mehreren Wochen andauern.

Von Nadine Bieneck