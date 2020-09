Oranienburg

Erstmals wird es im Landkreis Oberhavel einen queeren Stammtisch geben – und das bei entsprechendem Zuspruch auch regelmäßig. Die Premiere soll am Mittwoch, 23. September, um 19 Uhr im Oranienburger Kellerkind in der Kremmener Straße 43 stattfinden.

Eingeladen sind alle Mitglieder der queeren Community – Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender. „Wir haben darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es für die queere Community gibt, sich zu treffen, gerade auf dem Land“, erzählt Carsten Schneider. Der 54-jährige Vehlefanzer gehört zu denen, die das Auftakttreffen organisieren. Ziel soll es sein, dass der Stammtisch einmal im Monat stattfindet. „Der Kreis, der am 23. September zusammenkommt, entscheidet dann aber über das weitere Vorgehen.“ An seiner Seite sind Jenny Luca Renner (36) aus Nieder Neuendorf und Marty Kressin (26) aus Hennigsdorf. Dass sie alle der Linken angehören, habe sich so ergeben, es seien für den Stammtisch auch schon Kontakte in Richtung SPD und CDU aufgenommen worden. „Wobei wir die klare Ausrichtung haben, es nicht in die politische Richtung schieben zu wollen“, so Carsten Schneider. „Das wäre der falsche Weg.“

„Hey, du bist hier nicht alleine“

„Der Stammtisch soll zeigen: Hey, du bist hier nicht alleine, hier kannst du Menschen kennenlernen“, sagt Jenny Luca Renner. Man könne dort quatschen, über die Akzeptanz am Arbeitsplatz, unter Freunden, Erfahrungen aus Sportvereinen austauschen. „Man muss meist für solche Stammtische nach Berlin fahren, vor Ort gibt es nichts“, erzählt Marty Kressin. „Wenn man das schaffen kann, sich zu vernetzen, einen sicheren Hafen zu schaffen – das anzubieten, ist eine Menge wert.“

An der Kreisverwaltung in Oranienburg und einigen Kommunen wird einmal im Jahr die Regenbogenflagge gehisst. In Oberkrämer dagegen hält man das Thema für eine Privatsache und verweigert dieses öffentliche Statement. In Falkensee im Havelland gibt es dagegen bereits eine kleine CSD-Parade. „Vielleicht kommt man ja auch in Oranienburg mal auf die Idee, einen Pride-Marsch zu machen“, so Carsten Schneider.

Diskriminierungen „gehören leider dazu“

„Jemanden kennenzulernen ist schwierig“, sagt Marty Kressin. „Gerade wenn man keine Anlaufpunkte hat.“ Aber auch über die gängigen Dating-Apps sei es nicht einfach, einen Partner zu finden. In Hennigsdorf kenne er gerade mal drei queere Leute, und alle aus politischen Hintergründen. Und auch Erfahrungen mit Diskriminierungen „gehören leider dazu“. „Ein Großteil der Kontakte findet in Berlin statt“, erzählt Jenny Luca Renner, die seit einem Jahr in der Region lebt.

Das kleine Organisationskollektiv hofft, dass sich der Stammtisch etabliert. „Wenn das gelingt, soll sich die Gruppe dann selber organisieren“, so Carsten Schneider.

