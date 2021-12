Protest gegen Corona-Maßnahmen in Oranienburg verläuft friedlich

Oranienburg

Zahlreiche Polizisten und Einsatzfahrzeuge begleiteten am Montagabend eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern in Oranienburg. „Es blieb durchgehend friedlich“, bestätigte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord am Dienstagvormittag auf MAZ-Nachfrage. Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel und die Bereitschaftspolizei der Direktion Besondere Dienste begleiteten den Protestmarsch, der seinen Anfang am Schlossplatz nahm.

Mit Trommeln, Trillerpfeifen, Sprechchören und Plakaten zogen zahlreiche Demonstranten vom Schloss aus durch die Stadt Oranienburg, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Und die Teilnehmerzahlen steigen: Waren es in der vergangenen Woche nach Angaben in der Telegram-Gruppe „Oberhavel steht auf“ noch rund 550 Bürger, die sich den Protesten anschlossen, so waren es am Montagabend rund 900 Personen, die durch Oranienburg zogen.

In erster Linie äußerten die Demo-Teilnehmer mit den Plakaten ihren Unmut über die pandemiebedingten Corona-Maßnahmen. „Ausgrenzung gehört zum Faschismus“ war ebenso zu lesen wie „Grundrechte sind keine Impf-Privilegien“.

Protest wird über Telegram-Chat organisiert

Organisiert wird der Protest vor allem über die bereits oben genannte Telegram-Gruppe, der sich Stand Dienstagmittag rund 1500 Menschen angeschlossen hatten. Zudem werden freitags Protestaktionen entlang der B 96, zum Beispiel in Hohen Neuendorf oder Nassenheide, durchgeführt. Dort machen die Teilnehmer mit großen Plakaten und Lautsprecherdurchsagen auf sich aufmerksam.

Die Einwohner anderer Orte in Oberhavel haben sich mittlerweile den Demonstrationen angeschlossen, auch sie sprechen sich über den Messengerdienst Telegram ab. Seit längerem wird kritisiert, dass sich Menschen über den Chatdienst zunehmend radikalisieren. So kam es in der Vergangenheit gar zu Morddrohungen gegen Politiker, etwa gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Von Stefanie Fechner