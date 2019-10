Zahlreiche Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen aus Oranienburg sorgten dafür, dass die Bürgermeisterwette zwischen Alexander Laesicke und der Tafel Oranienburg mit einem Rekordergebnis aufgelöst wurde. Würde das Stadtoberhaupt am Montag auf dem Schlossplatz mit Unterstützung der Oranienburger mehr als 2000 Lebensmittel an die Tafel übergeben können? Soviel sei gesagt: Der Lkw der Tafel war am Ende der Aktion bis zum Rand prall gefüllt.