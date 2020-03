Immer mehr Veranstaltungen werden im Landkreis Oberhavel anhand des grassierenden Coronavirus abgesagt. Nun reagierten auch die Stadt Velten und die Gemeinde Glienicke/Nordbahn und sagten zahlreiche Veranstaltungen ab. So entfällt unter anderem auch das Hafenfest in Velten. Auch das Oranienwerk in Oranienburg hat alle Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt.