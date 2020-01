Großeinsatz für die Feuerwehren aus dem Oranienburger Einzugsgebiet am Sonntag zur Mittagszeit: Im Ortsteil Friedrichsthal stand gegen 12.30 Uhr plötzlich ein Einfamilienhaus in voller Ausdehnung in Flammen. Drei Personen wurden durch den Brand verletzt, zwischenzeitlich bekämpften rund 60 Feuerwehrkameraden das Feuer.