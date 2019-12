Das gab es noch nie beim MAZ-Weihnachtsmarkt Check: Acht Märkte testete die MAZ-Redaktion in diesem Jahr. Doch einen Gewinner gibt es nicht. Noch nicht, denn der Weihnachtsmarkt in Zehdenick und der Weihnachtsgans Auguste Markt in Oranienburg stehen mit gleicher Punktzahl an der Spitze. Jetzt entscheiden die MAZ-Leser.