Die Stadtverwaltung Oranienburg reagiert auf die aktuellen Entwicklungen der Verbreitung des Coronavirus. Alle Veranstaltungen in den Einrichtungen der Stadt entfallen. Die Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Bombardierung der Stadt Oranienburg am Sonntag, 15. März, findet in gekürzter Form statt.