Oranienburg

Eine 60-jährige Oberhavelerin befuhr am Dienstag gegen 15.20 Uhr mit einem Pkw Skoda die Bundesstraße 273 und wollte in Lehnitz nach links in die Magnus-Hirschfeld-Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau offenbar einen 24-jährigen Radfahrer aus Sachsen, der den Radweg befahren hatte.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der junge Mann, eine Behandlung im Rettungswagen lehnte er jedoch ab. Sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit, insgesamt entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Von MAZonline