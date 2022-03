Wensickendorf

Im Nachhinein hilft nur Humor: „Der Weg ist volljährig geworden!“, war einer der Sprüche am Sonnabendvormittag in Wensickendorf. Denn es ist jetzt tatsächlich 18 Jahre her, dass die ersten wirklichen Planungen für einen Radweg zwischen Wensickendorf und Wandlitz begonnen haben. Nun konnte die Strecke endlich eingeweiht werden. Der Weg beginnt am Wensickendorfer Bahnhof, am Ortsausgang musste die Bundesstraße einmal gequert werden. Dann geht es weiter über Rahmersee, an Stolzenhagen vorbei bis nach Wandlitz. „Wir haben lange dafür gekämpft“, sagte Ortsvorsteher Heinz Ließke. „Wir haben Druck gemacht, und wir haben es geschafft-“ Mit dabei war auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke. „Es ist eine Etappe, ein Puzzlestück.“ Der Weg erinnere daran, „dass wir noch lange nicht fertig sind.“ Denn allein in Oranienburger Stadtgebiet gebe es noch viele Wünsche: Es fehlen Radwege zwischen Wensickendorf und Summt, zwischen Wensickendorf, Zehlendorf und Kreuzbruch, zwischen Germendorf und Sommerswalde und zwischen Germendorf und Velten.

Start in Wensickendorf. Quelle: Robert Roeske

Am Sonnabend überwog aber erst mal die Freude. „Der Weg bedeutet Freiheit“, sagte Jennifer Lorenz aus Wensickendorf. Zuvor musste sie mit ihren Kindern auf der Bundesstraße radeln. „Man verzichtet ja mal gerne auf das Auto“, sagte Uta Devaty aus Oranienburg. Nun könne man auch nach Wandlitz radeln.

„Der Weg fährt sich super“, sagte Nico Hinze aus Wensickendorf. „Aber das ist ja leider nur der Anfang.“ Auch er wies auf die fehlenden Weg rund um sein Dorf hin. Elfriede Stieber aus Wensickendorf erzählte, dass das Warten auf diesen Weg natürlich schon viel länger als 18 Jahre gedauert habe. „Vor 40 Jahren, da wollte meine Mutter schon mit dem Enkel nach Wandlitz fahren. Schon da wurde ihr immer ein Radweg versprochen. Nun ist meine Mutter schon seit zehn Jahren tot, aber jetzt endlich ist der Weg fertig!“ Heidi Greifenberg freute sich auch: „Wir werden jetzt noch mehr das Rad nutzen.“

Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke. Quelle: Robert Roeske

Vom Bahnhof Wensickendorf aus machten sich alle auf den Weg nach Wandlitz – bei strahlendem Sonnenschein, wenn auch bei kühlen Temperaturen. Am Zielort der Tour waren auch der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Noack, der Oranienburger Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann und der Wandlitzer Bürgermeister Oliver Borchert. Alle gemeinsam eröffneten den neuen Radweg dann ganz offiziell.

Von Robert Tiesler