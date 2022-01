Radwegführung am „PiSaLe“-Kreisel: kontroverse Diskussion entbrannt

Oranienburg

Mit der Verkehrsfreigabe des neuerbauten sogenannten „PiSaLe“-Kreisverkehres am 22. Dezember 2021 erhoffte man sich seitens der Oranienburger Stadtverwaltung eine deutliche Steigerung der Verkehrssicherheit am viel befahrenen Knotenpunkt Andre-Pican-Straße, Saarlandstraße und Lehnitzstraße. Allerdings sehen immer mehr Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer genau dies nicht erfüllt – Stein des Anstoßes ist dabei vor allem die Radwegführung aus der Saarlandstraße kommend, wo sich Radfahrer und Fahrzeuge bei der Einfahrt in den Kreisel die Fahrbahn teilen.

Hitzige Diskussionen um Kreisverkehr in den sozialen Netzwerken

„Es ist schon ein sehr mulmiges Gefühl, wenn du in den Kreisverkehr als Radfahrer fährst und plötzlich neben dir ein großer Lkw auftaucht. Da hoffst du nur, dass er dich sieht“, berichtet ein Radfahrer, der gerade den im Dezember des Vorjahres freigegeben „PiSaLe“-Kreisverkehr entlang fuhr, am Sonnabend. Um die Radwegführung gibt es seit Wochen hitzige und teils kontroverse Diskussionen. Vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook wird heiß debattiert. Dabei entbrennen auch Grundsatzdiskussionen, wie ein Kommentar vom Oranienburger Henning Schluß unter einem MAZ-Artikel beweist: „Deshalb ist es so wichtig, dass Lkw nur noch in die Stadt dürfen, wenn sie ein Abbiegebremssystem haben. Der im Artikel geschilderte Beinahe-Unfall hätte damit vermieden werden können.“ Andere Facebook-User können dies allerdings nicht gutheißen, würden bei einem von Henning Schluß geforderten Fahrverbot für Lkw ohne Abbiegebremssystem eher einen Versorgungsengpass sehen.

Stadtverwaltung verteidigt bauliche Maßnahmen

Die Oranienburger Stadtverwaltung antwortete auf MAZ-Nachfrage wie folgt auf die Radwegführung: „Die Regelung, dass Radfahrer frühzeitig auf die Fahrbahn geführt werden, gilt an allen Einfahrten des Kreisverkehrs. Das war planungstechnisch genauso gewollt und entspricht der aktuell gängigen Bauweise bei der Errichtung neuer Kreisverkehre. Die dahinterstehende Intention ist, dass Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind. Es hat sich nämlich gezeigt, dass es zu weniger schweren Unfällen kommt, wenn Radfahrer die Fahrbahn mitbenutzen. Radverkehr an Kreisverkehren über einen separaten Streifen zu führen, führt zumeist zu Unsicherheit hinsichtlich der Vorfahrtslage, was eben die Sicherheit eher nicht erhöht.“

Baumaßnahmen am neuen Kreisverkehr enden im Mai

Allerdings wird auch in den Diskussionen darauf eingegangen, dass sich nicht alle Radfahrer an die vorgeschriebenen Regeln halten und teils überhaupt nicht sichtbar sind. Dies greift auch ein Facebookkommentar von Fran Ziska auf: „Also ich muss ja sagen, dass ich so viele Radfahrer gesehen habe, die dort einfach über den Überweg brettern, ohne zu schauen und ohne abzusteigen. Kein Licht am Fahrrad und dunkel gekleidet sind sie auch noch obendrein.“ Im Mai sollen die Baumaßnahmen am „PiSaLe“-Kreisverkehr endgültig abgeschlossen sein. Vielleicht endet dann auch der Verdruss und die Unsicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

Von Knut Hagedorn