Oranienburg

Ein 15-jähriger Jugendlicher entwendete am Mittwochabend (29. Januar) gegen 19.50 in einem Verbrauchermarkt in der Rungestraße eine Flasche Wodka, während sein 16-jähriger Kumpel der Mitarbeiterin die Sicht versperrte. Die Beiden gingen zuvor scheinbar ziellos durch die Filiale. Als die Mitarbeiterin sich dem 15-jährigen Dieb in den Weg stellte, schubste er diese und konnte so flüchten. Der 16-Jährige konnte vor Ort festgehalten werden. Verletzungen erlitt die Zeugin nicht. Der flüchtige Jugendliche wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht und räumte den räuberischen Diebstahl im Beisein seiner Mutter ein.

