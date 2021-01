Räume für Dorfgemeinschaftshaus in Sachsenhausen

Sachsenhausen

Einstimmig hat sich der Sachsenhausener Ortsbeirat mit neun Ja-Stimmen dafür ausgesprochen, das Gebäude der Clara-Zetkin-Straße 17 als Dorfgemeinschaftshaus für das Gemeinwesen in Sachsenhausen bereitzustellen. Dieser Antrag des Ortsbeirates wird in der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag, 26. Januar, ab 18 Uhr in der Orangerie behandelt. „Wir prüfen die angegebenen Bedingungen und sind dabei, uns eine Meinung zu bilden“, beschreibt Bürgermeister Alexander Laesicke den Stand der Dinge aus Verwaltungssicht. Die Sachsenhausener Kommunalpolitiker verweisen darauf, dass der Mietvertrag der Tagesmütter für das Gebäude im Sommer 2021 ausläuft. Als Bedarf werden rund 100 Quadratmeter Fläche mit kleiner Küche, Nebenräumen und Sanitär aufgezählt. Beabsichtigt werde eine Nutzung für Seniorenarbeit, Jugendarbeit, Fördervereine, Vereine und Interessengemeinschaften. Außerdem sollen die Räume für Dorffeste wie den Weihnachtsmarkt, Sommerfeste und als Jugendbegegnungsstätte genutzt werden. Zudem sei eine Vormittagsnutzung für die Diabetikerselbsthilfegruppe und den Senioren-Treff geplant.

Von Helge Treichel