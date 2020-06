Rauf auf die „Bernauer“: Radfahrer dürfen in der Innenstadt Oranienburgs auf der Straße fahren

Oranienburg

Seit dem 11. Juni müssen sich Verkehrsteilnehmer im Bereich der Bernauer Straße in Oranienburg zwischen Berliner Straße und Lehnitzschleuse auf neue Regelungen einstellen. Die Radwegbenutzungspflicht wurde aufgehoben, Radfahrer dürfen nun auch die Fahrbahn benutzen. Damit folgt der Landkreis Oberhavel einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) erwirkt hat. Darin ist klargestellt worden, dass Radfahrerende gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sind, die grundsätzlich auf der Fahrbahn fahren dürfen beziehungsweise es sogar müssen. Eine Benutzungspflicht von Radwegen darf daher nur noch im Ausnahmefall - beispielsweise bei einer akuten Gefahrenlage - durch die Straßenverkehrsbehörden angeordnet werden.

Urteil des Bundesverwaltungsgericht als Grundlage

Auf Grundlage des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes wurden in den vergangenen Jahren im Landkreis Oberhavel zahlreiche blaue Verkehrsschilder an Radwegen entfernt und damit die Benutzungspflicht für die Radfahrenden aufgehoben. Seit dem Jahr 2015 ist dies auch in der Straße der Einheit der Fall, 2019 wurden die Markierung sowie die Beschilderung optimiert, die Änderung der Markierung steht noch aus, die Straßenverkehrsbehörde ist diesbezüglich in Kontakt mit der Stadt Oranienburg. Seit Februar dieses Jahres wurden auch in der Walther-Bothe-Straße zwischen Berliner Straße und Bärenklauer Weg Veränderungen vorgenommen. Vollzogen wird dies demnächst auch durch den Landesbetrieb Straßenwesen in der Germendorfer Allee zwischen Luisenstraße und Birkenweg.

Landkreis äußert sich zur neuen Regelung

„Eine Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht führt zu einer Durchmischung der Verkehrsarten sowohl im Straßenraum als auch auf den Gehwegen, die potenziell auch zu gefährlichen Situationen führen kann. Es ist zu hoffen, dass alle am Straßenverkehr Teilnehmenden sich in diesem Zusammenhang ihrer Verantwortung zur gegenseitigen Rücksichtnahme bewusst sind und ihr Fahrverhalten entsprechend anpassen“, heißt es zu diesem Thema in einer Stellungnahme des Landkreises.

Bereich vor der Commerzbank als neuralgischer Punkt

Im Bereich der Bernauer Straße sieht ADFC-Ortsgruppenleiter Klaus Leistner vor allem eine Stelle als Gefahrenherd. „Die Stelle im Bereich der Commerzbank ist ohne Frage ein neuralgischer Punkt, aber da gibt es so oder so nur schlechte Lösungen, da es sehr eng ist. Generell haben die Radfahrer nun die freie Wahl, wo sie fahren möchten.“ Der Landkreis Oberhavel begründet die neue Regelung und deren dahingehende Umsetzung wie folgt: „Bei der Prüfung von Anträgen auf Aufhebung der Radwege-Benutzungspflicht in Oranienburg wurde festgestellt, dass ein Fortbestand der Benutzungspflicht in Anwendung der Rechtsprechung nicht rechtskonform gewesen wäre. In allen Fällen wurde jedoch die Möglichkeit für die weniger sicheren Radfahrenden offen gehalten, sich weiterhin auf den entsprechend gekennzeichneten Gehwegen fortbewegen zu dürfen.“

Verständnis in den sozialen Netzwerken hält sich Grenzen

In den sozialen Netzwerken können viele User die Entscheidung nicht nachvollziehen, vor allem sehen viele den Bereich vor der Commerzbank als Gefahrenquelle an. „Es ist doch egal, ob was den neuen Richtlinien entspricht, sofern es nutzbar ist und keine Gefährdung darstellt. Jetzt kommt ein Radfahrer auf der Schlossbrücke Richtung Stadt runter gefahren und fährt dann einfach vor der Commerzbank auf der Hauptstraße weiter“, zeigt sich zum Beispiel Facebooknutzer Ronny Gey verwundert über die Entscheidung. Auch andere Stimmen zeigen sich besorgt über die zukünftige Gefährdung in diesem Bereich. Für ADFC-Ortsgruppenleiter Klaus Leistner geht es da vor allem um gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. „Vorher haben sich dort Fußgänger und Radfahrer gekreuzt, nun sind es Radfahrer und Autofahrer. Gerade ältere Fahrradfahrer fahren ungern auf der Straße, weil sie sich dort nicht sicher fühlen, aber es ist ja weiterhin auch möglich, den Gehweg zu benutzen.“

Von Knut Hagedorn