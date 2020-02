Oranienburg

Gleich drei Mitglieder des im Herbst neu gewählten Brandenburger Landtages kommen aus Oranienburg: Björn Lüttmann ( SPD), Heiner Klemp ( Bündnis 90/Die Grünen) und Nicole Walter-Mundt ( CDU). Damit ist jeweils ein Oranienburger Mitglied der drei Regierungsparteien im Landesparlament vertreten.

Regelmäßiger Austausch angedacht

Grund genug, sich regelmäßig über Fragen auszutauschen, die Oranienburg betreffen, bei denen die Stadt aber auf Unterstützung des Landes angewiesen ist. Ein Beispiel ist die Modellregion Oranienburg bei der Kampfmittelbeseitigung. „Ich bin froh, dass die drei Abgeordneten angeboten haben, sich regelmäßig über aktuelle Themen mit der Stadt auszutauschen und ich habe sie gerne eingeladen, in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit mir und den Dezernenten ins Gespräch zu kommen“, freut sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke. Den Anfang machten am Montag Heiner Klemp und Björn Lüttmann, die an der wöchentlichen Dezernentenkonferenz im Büro des Bürgermeisters teilnahmen.

Ausbau des ÖPNV und Gedenkstätten-Anbindung als Themen

Themen waren unter anderem der Ausbau des ÖPNV in der Stadt und die Verkehrsanbindung der Gedenkstätte Sachsenhausen. „Hier sollten wir auf Landesebene koordinierend wirken, um die Interessen der Anwohner mit denen der Opferverbände und der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Einklang zu bringen. Ich habe dazu unsere Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle, zu einem Arbeitsgespräch nach Oranienburg eingeladen“, sagte Björn Lüttmann. Auch Ideen für die Zukunft der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte diskutierte die Runde: „Es gilt, das Wohnhaus des Dichters zu einem attraktiven, offenen Kulturort im Ortsteil Lehnitz zu entwickeln. Dafür kann auf Landesmittel zurückgegriffen werden. Voraussetzung ist ein modernes Konzept, mit dem wir eine häufigere Nutzung des Hauses erreichen“, betont Klemp. Beide Gedenkstätten eint, dass viele Akteure an einem Strang ziehen müssen, um aktuelle Probleme zu lösen. Auf dem Weg dahin sind die gemeinsamen Treffen in Oranienburg eine gute und konstruktive Basis, waren sich die Landtagsabgeordneten und der Bürgermeister einig.

Mit Nicole Walter-Mundt, die aus zeitlichen Gründen verhindert war, ist bereits ein alternativer Termin vereinbart.

