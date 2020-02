Hohenbruch

Am Dienstagmorgen (18. Februar) ereignete sich gegen 7.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Germendorf und Hohenbruch. Ein reh wollte plötzlich die Straße queren und sprang dabei gegen die Fahrertür eines dort fahrenden BMW. Am Fahrzeug, welches fahrbereit blieb, entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald.

Von MAZonline