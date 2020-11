Oranienburg

Die seit Jahren schwelende Diskussion um die Zuwegungsproblematik der Gedenkstätte Sachsenhausen und der damit verbundenen Probleme für die direkten Anwohner ist nun einen großen Schritt Richtung Lösung vorangekommen.

Bei seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag besprach der Stiftungsrat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, bei der neben dessen Vorsitzender, Kulturministerin Manja Schüle (SPD), auch Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) sowie Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann ( SPD) anwesend waren, unter anderem eben dieses Thema. Im Rahmen der grundsätzlichen Überarbeitung der Zielplanung der Gedenkstätte hatte ein Architektenbüro zuletzt mehrere Varianten mit der Zielstellung entwickelt. Zum einen, um die Anwohner von der vor Ort herrschenden Reisebusverkehrsproblematik zu entlasten, zum anderen jedoch auch die symbolische Eingangssituation der Gedenkstätte (die Besucher sollen auch weiterhin den Weg der Häftlinge gehen) beizubehalten.

Anzeige

Prüfung der Variante eines neuen Busplatzes auf Polizeihochschulgelände

Der Stiftungsrat diskutierte am Donnerstag die Thematik erwartungsgemäß intensiv, ehe er anschließend den Vorstand beauftragte, die Variante, die die Schaffung eines neuen Parkplatzes für Reisebusse auf einer Freifläche südöstlich der Gedenkstätte mit Anbindung an die Carl-Gustav-Hempel-Straße im Bereich des ehemaligen SS-Truppenlagers vorsieht, prioritär zu prüfen. Die Variante schließt zudem den Bau eines neuen Kreisverkehrs mit ein. Das avisierte Gelände wird aktuell von der in direkter Nachbarschaft befindlichen Hochschule der Polizei genutzt. Besucher, die mit dem Auto, dem Öffentlichen Nahverkehr oder zu Fuß anreisen, sollen weiterhin über den derzeitigen Weg zur Gedenkstätte gelangen.

Variante beinhaltet noch zahlreiche unbekannte Konstanten

Eine endgültige Entscheidung für die Umsetzung dieser Variante sei damit jedoch noch nicht gefallen, erklärte Stiftungssprecher Horst Seferens am Montag auf MAZ-Nachfrage. So seien auch weiterhin unter anderem die möglichen Kosten für die Umsetzung dieser Variante sowie der Standort des Besucherinformationszentrums klärungsbedürftig. Letzteres spielt für Gedenkstättenleiter Axel Drecoll – ebenso wie die Eingangssituation auf dem einstigen Weg der Häftlinge – eine essenzielle Rolle.

Bürgermeister Laesicke : „Wir sind einen großen Schritt weiter“

„Zwar ist damit noch immer keine finale Entscheidung getroffen, aber wir sind einen großen Schritt weiter“, sagte Alexander Laesicke am Montag erleichtert. „Ich bin hocherfreut, dass genau die Lösungsmöglichkeit, für die wir als Stadt schon seit längerem intensiv geworben haben, nun prioritär geprüft wird.“ Der Bürgermeister dankte allen Beteiligten „für die sehr anspruchsvolle, sensible und konstruktive Diskussion und für ihre Weitsicht. Ich bin zuversichtlich, dass nun bald auch eine verbindliche Entscheidung folgen wird.“

Nicole Walter-Mundt : „Wichtiges Signal gegenüber den Anwohnern“

Zufrieden mit dem Fortschritt der Diskussion zeigte sich auch die Oranienburger Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ( CDU): „Ich begrüße, dass sich nach jahrelanger Diskussion nun auch der Stiftungsrat der Gedenkstätte Sachsenhausen dazu durchgerungen hat, den Reisebusverkehr aus dem nahe gelegenen Wohngebiet zu verlegen“, sagte sie am Montag. Dieses Votum sei „ein weiteres wichtiges Signal gegenüber den Anwohnerinnen und Anwohner, die in den zurückliegenden Jahren mit den gestiegenen Lärm- und Abgasemissionen der Reisebusse leben mussten.“ Walter-Mundt sieht zudem für eine schnelle Realisierung der nun besprochenen Variante „vor allem den Bürgermeister und die Stiftungsleitung in der Pflicht, die notwendigen Planungs- und Umsetzungsschritte zu forcieren.“

Das Ergebnis des Prüfauftrags der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten wird im Jahr 2021 erwartet.

Von Nadine Bieneck