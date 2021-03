Reitschule, Pferdepension und begehbare Gewächshäuser: Investor Oliver Wandel stellt in Zehlendorf Pläne der Caravanserei vor

Zehlendorf

Die Abrissbagger pflügen sich über das Gelände des einstigen Oberhavel Bauernmarktes in Schmachtenhagen – es wird Platz geschaffen für neue Ideen und Projekte. Der Bremer Investor Oliver Wandel hat das Gelände erworben und will dort eine Caravanserei entstehen lassen (MAZ berichtete). Am Dienstagabend war der Norddeutsche zu Gast bei der Ortsbeiratssitzung des Oranienburger Ortsteiles Zehlendorf, einer Nachbargemeinde Schmachtenhagens.

Der ehemalige Bauernmarkt in Schmachtenhagen wird abgerissen. Quelle: Enrico Kugler

Mit neugierigen Blicken schauten die anwesenden Zehlendorfer Bürger auf den großgewachsenen Mann, den man so bisher noch nicht gesehen hatte, geschweige denn kannte. Der aus Bremen stammende Investor Oliver Wandel besuchte am Dienstagabend die Zehlendorfer Ortsbeiratssitzung und folgte damit einer Einladung von Ortsvorsteherin Heike Bartel. Die erste Frage hatte es dann gleich in sich und hatte mit dem ursprünglichen Projekt der Caravanserei nichts zu tun. „Haben Sie geschäftlichen Kontakt mit der Enertrag?“, wollte Ortsbeiratsmitglied Anja Rosenow-Doil wissen. „Ganz klar – Nein!“, antworte Oliver Wandel. Die Firma Enertrag möchte in Wensickendorf ein Wasserstoffkraftwerk errichten, diese Pläne lehnt der Zehlendorfer Ortsbeirat kategorisch ab. Anschließend widmete sich Oliver Wandel seinem Projekt und stellte den Anwohnern seine Pläne vor. „Wir wollen ein Anlaufpunkt für Wohnmobilreisende werden und dafür einen attraktiven und ansehnlichen Ort schaffen“, so Wandel. „Wir liegen im Zeitplan, der Abriss des einstigen Bauernmarktes ist im vollen Gange. Wir sind guter Dinge, im kommenden Jahr Baurecht zu erhalten“, ergänzt der Investor.

In Schmachtenhagen soll eine Caravanserei entstehen..l Quelle: Grafik Caravanserei Oberhavel

Interessiert und aufmerksam verfolgten die Anwesenden die Vorstellung der Ideen. „Wir planen die Caravanserei ganzjährig zu öffnen, es soll auf dem Gelände auch Veranstaltungen geben. Auch die Restaurants, die begehbaren Gewächshäuser und die als kleine Hotels gedachten Baumhäuser sollen das ganze Jahr betrieben werden“, erklärt der Bremer Investor. Wandel erklärte in diesem Zusammenhang, dass man Kooperationen mit den Grundschulen plane. „Wir wollen den Kindern die Natur näher bringen.“

Auch für Fahrradtouristen soll gesorgt werden in Schmachtenhagen. Quelle: Grafik Caravanserei Oberhavel

Besonders interessant fanden die Besucher der Ortsbeiratssitzung die Antwort von Oliver Wandel, als er gefragt wurde ob die ehemalige Milchviehanlage auf dem Gelände weiter genutzt wird. „Auch hier ein klares Nein. Dort soll zukünftig eine Reitschule für Kinder und eine Pferdepension entstehen. Wir planen eine große und eine kleine Reithalle zu errichten. Die Nachfrage ist schon jetzt sehr groß. Bei der Pferdepension ist angedacht, bis zu 100 Einsteller anbieten zu können, also Pferde die dort verweilen können.“

Reitschule und Pferdepension anstelle der Milchviehanlage

Nach ausführlichen Beschreibungen und Erklärungen zur geplanten Caravanserei wurde Oliver Wandel aber auch noch von Ortsbeiratsmitglied Ahmet Öztemel befragt, wie Wandel zum geplanten Solarpark steht, der ebenfalls auf dem Gelände des einstigen Bauernmarktes entstehen soll. „Zum Solarpark selbst kann ich wenig sagen, da wir nur die Fläche verpachten“, erklärt Wandel. Allerdings betonte der Bremer Investor, dass man sehr darauf achte in welcher Form ein geplanter Solarpark errichtet wird und es auch Vorgaben gäbe. „So soll der Solarpark begrünt werden, da gibt es schon klare Ideen.“

Von Knut Hagedorn