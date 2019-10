Ein falscher Polizist, der versucht, eine Seniorin in Birkenwerder auszuhorchen, ein Pkw in Wensickendorf, bei dem Scheiben eingeschlagen werden und eine angebliche Schwägerin, die sich bei einer Bergsdorferin Geld für einen vermeintlichen Hauskauf ergaunern will – diese und weitere Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen im Polizeibericht vom 20. Oktober 2019.