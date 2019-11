Oranienburg

Eine 33-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Dienstagvormittag um 9.50 Uhr die Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg und bog nach links in die Andre-Pican-Straße ab. Dort übersah sie offenbar eine aus Richtung Turm-Erlebniscity kommende 60-jährige Renault-Fahrerin und touchierte den Wagen am Fahrzeugheck. Durch die Kollision drehte sich der Renault und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Personen wurden laut Polizei bei dem Unfall nicht verletzt. Der Peugeot und der Renault waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schadenshöhe wird mit rund 9000 Euro beziffert.

Von MAZonline