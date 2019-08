Zum 74. Mal jährt sich in diesem Jahr die Errichtung des sowjetischen Speziallagers in Sachsenhausen. Mit einem Zeitzeugen-Projekt und einer Gedenkveranstaltung wird am Wochenende des 17./18. August öffentlich daran erinnert. Dazu werden auch ehemalige Häftlinge und deren Angehörige in Sachsenhausen erwartet.