Oranienburg

Fußball und Handball sind im Landkreis Oberhavel die dominierenden Sportarten. Alle zwei Wochen pilgern bis zu 1000 Zuschauer zu den Heimspielen des Handball-Drittligisten Oranienburger HC in die MBS-Arena, der Fußball-Brandenburgligist TuS 1896 Sachsenhausen gehört seit Jahren zu den Top-Adressen des Land Brandenburgs. Dass die Hauptprotagonisten beider Mannschaften Woche für Woche Höchstleistungen bringen können, liegt auch an den professionellen Händen von Anna Völker und Kristin Laderick: die beiden Physiotherapeutinnen kümmern sich um Verletzungen und Blessuren, leisten aber auch präventive Aufbauarbeit etwa mit Ernährungstipps und Anleitungen zum richtigen Dehnen.

Anna Völker: „Ohne Sport bekomme ich schlechte Laune.“

Anna Völker ist seit dem Vorjahr Physiotherapeutin beim Oranienburger HC. Und Handball liegt der 36-Jährigen im Blut: „Ich habe selbst 25 Jahre gespielt. Am Ende warf mich eine Knieverletzung aus der Bahn, zudem musste ich mich entscheiden zwischen Beruf und der eigenen sportlichen Laufbahn“, sagt die Berlinerin, für die Sport zum täglichen Ablauf gehört. „Ich bin seit 2007 Physiotherapeutin, mache auch noch viel Crossfit“, erzählt Völker. „Ohne Sport bekomme ich schlechte Laune.“

Auch im Spiel ist Anna Völker (r.) ganz nah beim Team. Quelle: Robert Roeske

Auch Kristin Laderick hat eine lange Handball-Vergangenheit. 20 Jahre stand die 40-Jährige als Rechtsaußen auf der Platte, vorrangig in ihrer Heimatstadt Neuruppin beim dortigen HCN. „Leider musste ich vor zehn Jahren aufhören. Bei den Handballtagen in Liebenwalde habe ich mir einen Finger gebrochen, was in meinem Job natürlich nicht förderlich ist.“

Kristin Laderick ist Handballerin aus Leidenschaft

Laderick ist seit einem Jahr Physiotherapeutin beim TuS, zuvor war sie viele Jahre beim MSV Neuruppin in gleicher Funktion tätig. Ihr Interesse am Handball ist dennoch geblieben, auch wenn sie nun seit einigen Jahren zwischen den Fußballplätzen des Landes pendelt. „Wenn ich mal Zeit habe schaue ich schon noch gerne Handball, dann juckt es auch wieder in den Fingern.“

Kristin Laderick beim TuS Sachsenhausen. Quelle: Robert Roeske

Probleme sich als Frau in einer Männerwelt durchzusetzen, haben beide nicht. „Ich fühle mich absolut respektiert, meine Arbeit spricht für mich. Wäre das anders, würde ich es nicht machen“, sagt Laderick. Auch für Anne Völker spielt das Geschlecht keine Rolle. „Ich mache meinen Job und erarbeite mir so den nötigen Respekt. Berührungsängste gibt es da keine.“ Auf die Frage wer denn wehleidiger sei, müssen beide Frauen schmunzeln. „Ich denke Handballer sind da resistenter, wobei Fußballer auch schon eine Menge abbekommen“, gibt sich Völker salomonisch. „Also ich sag mal so: Handballer spielen Fußball zur Erwärmung“, ergänzt sie scherzend.

„Fußballer sind ein wenig wehleidiger“, fügt Laderick an, die sich vor allem um Muskelverletzungen, Rücken und Leistenprobleme der kickenden Athleten kümmert, während Völker in ihrem Bereich vor allem die Schulterpartien als das am häufigsten behandelte Körperteil empfindet.

Hauptkampftag für beide ist der Spieltag. „Ich bin meistens die erste und letzte in der Halle“, umschreibt Völker ihren Arbeitsaufwand. Auch für Laderick beginnt der Tag weit vor den Spielern – und endet stets deutlich später. „Der Tag ist dann nur für den TuS da, für andere Aktivitäten bleibt keine Zeit. Es muss ja viel vorbereitet werden, Absprachen werden getroffen.“ Trotz der hohen Belastung können sich beide keine andere Aufgabe vorstellen.„Ein absoluter Traumberuf“, stimmen die Frauen überein.

Von Knut Hagedorn