Restaurant „Delphi“: Leckere Speisen aus Havelhausen

Borgsdorf

Die Töpfe klappern, das Fleisch brutzelt in der Pfanne, der Duft von Knoblauch und anderen Gewürzen liegt in der Luft. Auch wenn das griechische Restaurant „ Delphi“, direkt an der Havelhausener Brücke in Borgsdorf gelegen, derzeit die Türen aufgrund der Coronapandemie geschlossen halten muss, so läuft doch der Betrieb im Hintergrund weiter.

Ab 60 Euro wird geliefert

„Wir sind von montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 21.30 Uhr für unsere Kunden da“, bestätigt Aki Oloktsidis (35), leitender Angestellter im Restaurant. Wer nicht selbst ins Auto steigen möchte, kann sich seine frisch gekochten Leckereien ab einem Bestellwert von 60 Euro im Umkreis von zehn Kilometern liefern lassen. „Um unseren Kunden auch in der Corona-Zeit entgegenzukommen, gewähren wir derzeit auf alle Speisen einen Rabatt von 20 Prozent“, verrät Aki Oloktsidis.

Auch zu Silvester kann bestellt werden

Dabei sei es auch egal, ob die griechischen Spezialitäten abgeholt oder geliefert werden. Auch über die Weihnachtsfeiertage stand das Team in der Küche, die Resonanz war leider nicht so groß wie erhofft. „Es war ganz gut, aber mehr kann es natürlich immer sein“, schmunzelt der 35-jährige Berliner. Das gesamte „ Delphi“-Team hofft natürlich auf eine baldige Lockerung der Eindämmungsverordnung. „Wir haben viel Geld in die notwendigen Hygienemaßnahmen investiert und wollen einfach wieder unsere Kunden bedienen und ihnen eine Freude machen“, so der Angestellte. Auch an Silvester kann bis 21 Uhr im Restaurant bestellt werden: Unter der Telefonnummer 03301 - 20 99 20 können sowohl traditionelle griechische Gerichte als auch Steaks bestellt werden.

Von Stefanie Fechner