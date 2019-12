Das OVG Winterkonzert: Schnell sein lohnt sich!

Oranienburg

Am Freitag, 13. Dezember, startet die zweite Auflage des OVG Winterkonzerts. Um 17 Uhr startet der Bus am S-Bahnhof Oranienburg. Die Strecke führt dann weiter nach Velten und wird am Weihnachtsgans Auguste Markt in Oranienburg enden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Männerchor „Gute Freunde“ Schmachtenhagen e.V. „Die Tickets sind wie im letzten Jahr heiß begehrt“, weiß Julius Steffen von den Wirtschaftsjunioren Oberhavel zu berichten. “Das Buskonzert war bereits im letzten Jahr ein voller Erfolg mit sehr großem Zuspruch. Der Abend ist geprägt von Gemütlichkeit und Harmonie, der Männerchor wird mit tollen, auch modern interpretierten Weihnachtsliedern begeistern.“ Restkarten können für 10 Euro pro Ticket an der Tourist-Information Oranienburg erworben werden.

Von Stefanie Fechner