Rettungsassistenten haben nicht genug Masken

Unerwarteter Besuch klopfte am Montag an die Tore der Rettungswache in Neuholland. Vor der Tür standen Lucy und Lukas. Und die Zwölfjährige aus Liebenthal und der 14-Jährige aus Liebenwalde waren nicht mit leeren Händen gekommen. Dabei hatten sie Stoffmasken, die sich vor Mund und Nase spannen lassen. 18 Exemplare davon, die Lucy und Lukas selbst genäht haben, wurden dem Team, das die Rettungswache 24 Stunden am Tag und 365 Tagen im Jahr besetzt, überreicht.

Ein feiner Zug, der Kraft und Elan gibt

„Ich finde es toll, dass die Leute hier an die Mitarbeiter der Wache denken“, sagte Fred Glende, der das Geschenk zusammen mit dem Wachenverantwortlichen Benjamin Seidel in Empfang nahm. Das sei ein sehr feiner Zug und gebe ihm und seinen Kollegen ein Stück Kraft und Elan für die Ausübung ihres Jobs. Und das sei in diesen Tagen nicht ganz einfach. Vor allem auch deshalb, weil es – wie Fred Glende sagt – „krasse Engpässe bei der Versorgung mit Atemschutzmasken gibt. Er und seine Kollegen hätten jeweils eine bekommen, die nach dem 24-Stunden-Dienst abgeholt, sterilisiert und wieder zurückgebracht werden. Anfänglich seien noch nicht mal die Namen aufgeschrieben worden, so dass man nicht wusste, ob man die Maske zurückerhält, die man auch abgegeben hatte. Zudem seien dies sogenannte FFP 1- oder FFP-2-Masken, die die Mitmenschen schützen, den Träger dagegen aber eher kaum. Inzwischen würden sich die Kollegen bei Amazon selbst Masken bestellen, um ordentlich geschützt zu sein.

Mitarbeiter fühlen sich stiefmütterlich behandelt

Er könne nicht verstehen, warum es bezüglich der Versorgung der Rettungsdienstmitarbeiter mit Atemschutzmasken so schleift“, sagt Fred Glende. „Wir sind hier doch an der Front“, so der 58-jährige Rettungsassistent aus Zehdenick. Folglich müsste doch jeder Mitarbeiter eine FFP 3-Maske mit Atemfilter erhalten, die sowohl den Patienten als auch den Träger schützt. „Von uns wird verlangt, dass wir trotz aller herrschenden Widrigkeiten vernünftige Arbeit leisten“, sagt Fred Glende. Darum könne er nicht verstehen, warum keine Masken nachkommen. Er und seine Kollegen wollten nicht auf der Strecke bleiben, fühlten sich aber stiefmütterlich behandelt. „Können Sie sich vorstellen, wie eine Schutzmaske aussieht, wenn sie 24 Stunden getragen wurde“, fragt Fred Glende. Dass Ärzte und Pflegepersonal zuerst Masken bräuchten, sei klar. Aber die Mitarbeiter der Rettungswachen dürften nicht vergessen werden. Auch sie hätten daheim Familien, zu denen sie nach 24 Stunden Dienst zurückkehren und die verlangen können, vor einer möglichen Ansteckung oder Übertragung geschützt zu werden.

Sonderschicht an der Nähmaschine

Lucy und Lukas wollten am vergangenen Sonntag eigentlich keine Masken mehr nähen. Das haben sie jetzt fünf Wochen lang getan und wollten nun zugunsten der Schulaufgaben eine Pause einlegen. Aber als der Hilferuf des Wachenpersonals kam, haben sich die beiden doch noch einmal an die Nähmaschinen gesetzt und eine Sonderschicht eingelegt. Vormittags hat Lukas allein genäht, am Nachmittag hat Lucy geholfen. Das Ergebnis haben Fred Glende, Benjamin Seidel und ihre Kollegen nun in den Händen. Oder besser gesagt – vor Mund und Nase.

