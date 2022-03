Rettungshundestaffel Berlin: Auf ihre Nase ist immer Verlass

Oberhavel/Berlin

Sabine Storch hält ihrer Hündin „Awinita“ ein Zellstofftuch unter die Nase. Sofort nimmt die sieben Jahre alte Bloodhound-Dame die Witterung auf und folgt unbeirrt einer unsichtbaren Spur entlang einer gepflasterten Straße. Die Hündin zeiht an der Leine, sodass die 56-jährige Oranienburgerin geradezu bremsen muss.

Eine sinnvolle gemeinsame Beschäftigung gesucht

Seit 1988 ist Sabine Storch ehrenamtlich für die Rettungshundestaffel im Einsatz. „Ich habe eine sinnvolle Beschäftigung mit meinem Hund gesucht“, erinnert sie sich. Nachdem sie bereits einen Rottweiler und zwei Labradore erfolgreich zu Rettungshunden ausgebildet hat, führt sie jetzt die Bloodhounds „Awinita“ und „Lucy“ als Personenspürhunde. Jeweils im Team suchen sie nach einer bestimmten vermissten Person, ausschließlich aber nach Menschen in Not. Das können demente Senioren, verirrte Pilzsucher oder Personen mit Selbstmordgedanken sein, aber auch Opfer von Naturkatastrophen oder Straftaten. So haben sich Mitglieder der Rettungshundestaffel im Juli vergangenen Jahres zum Beispiel an der Flächensuche nach Bianca S. beteiligt, deren Leiche später in einem Weltkriegsbunker bei Friedrichsthal gefunden wurde.

Michael Galle, Vorsitzender des Vereins Rettungshundestaffel Berlin e.V. Quelle: Helge Treichel

Sabine Storch ist eines der langjährigsten Mitglieder der Rettungshundestaffel Berlin, einem eingetragenen Verein. Dessen aktuell etwa 40 Mitglieder gehen mit ihren derzeit 18 geprüften Rettungshunden in Berlin und Brandenburg auf die Suche nach Vermissten. Einsatzorte sind Waldgebiete und freie Flächen, großflächige Industrieanlagen oder eingestürzte Gebäude, erläutert Vereinsvorsitzender Michael Galle, der in Wensickendorf wohnt und seinen Erwerb in der technischen Leitstelle der Wall GmbH verdient.

Kooperationsvereinbarung mit der Polizei

„Wir arbeiten eng mit der Polizei und anderen Rettungsorganisationen zusammen“, sagt der 57-Jährige. Der Verein sei Mitglied in der bundesweit größten privaten Organisation für Rettungshunde, dem Bundesverband für Rettungshunde BRH. Gemeinsam mit ISAR Germany hat der BRH eine UN-Zertifizierung für Auslandseinsätze. „Wir richten uns nach den BRH-Qualitätsstandards, seiner Einsatzordnung und seinen Ausbildungsrichtlinien“, so Galle. 90 Hundestaffeln mit rund 2200 Mitgliedern gebe es in Deutschland.

Sina Kupka , die aus Grieben stammt, mit ihrer „Tessa“. Die Hündin sucht eigenständig nach versteckten Personen und zeigt das ihrer Hundeführerin dann an. Quelle: Helge Treichel

Die Rettungshundestaffel Berlin arbeite komplett ehrenamtlich. Aufwände für die Beschaffung und Wartung von Einsatzuniformen, Ausrüstung für Hund und Mensch sowie die Fahrten zu den Einsätzen werden von jedem Mitglied selbst getragen. Trotzdem sei die Staffel rund um die Uhr einsatzbereit. Die Alarmierung, durch die keine Kosten entstehen, erfolge über die zentrale Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Potsdam. Wer sich für die ehrenamtliche Arbeit interessiert, findet per E-Mail unter vorstand@rettungshunde-berlin Kontakt.

Riesige Flächen können relativ schnell durchsucht werden

„Die Suche kann jederzeit und auch in schwierigem Gelände zuverlässig durchgeführt werden“, verspricht Michael Galle. Ein Rettungshund sei in der Lage, ein Gebiet von fünf Fußballfeldern innerhalb von 20 Minuten flächendeckend und erfolgreich abzusuchen. „Und das auch nachts. Das ist viel effektiver, als wenn Menschen suchen würden“, sagt der Vereinsvorsitzende, der seit 1998 dazugehört. Damals hatte er sich auf einem Hundeplatz umgeschaut. „Ein Hundeverein entsprach aber nicht meinen Vorstellung.“ Zum Glück sei das Mitglied einer Rettungshundestaffel dort gewesen und habe ihn eingeladen. „Seitdem bin ich mit meinen beiden Hunden dabei.“

Rettungshündin „Tessa“ wird für ihren Einsatz präpariert. Quelle: Helge Treichel

Das Mantrailing an der langen Leine ist allerdings nur eine Disziplin. Es gibt zudem die Flächensuche und die Trümmersuche. Dabei kommen zum Beispiel Tiere ohne Leine zum Einsatz, so genannte „Freiverweiser“. So wie „Tessa“. Die weiße Hündin durchstreift an diesem Sonnabendnachmittag ein verwinkeltes Gebäude auf einem Übungsgelände der Berliner Polizei in Berlin-Spandau nach Vermissten. Immer, wenn sie jemanden entdeckt hat, rennt „Tessa“ zurück zu ihrer Halterin Sina Kupka, die in Grieben aufwuchs und nach einer Stippvisite in Berlin wieder dorthin zurückziehen wird. Die Hündin bellt einige Male und bekommt dafür ihr Leckerli sowie ein Lob – und führt ihre Hundeführerin zum finsteren Versteck. Zwei Personen spürt sie so innerhalb kurzer Zeit auf.

Mission erfüllt: Bloodhound-Dame „Awinita“ hat den „Runner“ aufgespürt und bekommt dafür eine leckere Belohnung. Quelle: Helge Treichel

Jeweils sonnabends treffen sich die Mitglieder der Rettungshundestaffel auf wechselnden Trainingsplätzen zum gemeinsamen Üben, wenn sie nicht gerade Lehrgänge besuchen oder Prüfungen absolvieren. Gern würden sie auch den Hundeplatz zwischen Zehlendorf und Wensickendorf nutzen, jedoch fehlt seit zwei Jahren eine Genehmigung, damit der Platz von den Rettern offiziell genutzt werden darf. Jährlich muss ein Hund seine Prüfung wiederholen. Für die Tiere ist das allerdings keine Arbeit, sondern purer Spaß. Denn für jeden Fund gibt es eine tolle Belohnung.

Mensch gefunden, Mission erfüllt

Als„Awinita“ nach mehreren hundert Metern direkt auf „Runner“ Sabrina Reimann aus Blankenfelde-Mahlow zusteuert und diese begrüßt, gibt es auch erst einmal ein Leckerli. Die junge Frau ist selbst Rettungshundeführerin und hat sich in diesem Fall versteckt. Für „Awinita“ heißt es: Mensch gefunden, Mission erfüllt.

Von Helge Treichel