Ringstraße für Oranienburg: Diese Idee soll die Innenstadt autofreier werden lassen

Seit Monaten beschäftigt das Thema „Innenstadtbelebung“ das politische Oranienburg. Immer wieder werden parteiübergreifend Vorschläge teils kontrovers diskutiert und debattiert. Am 4. November sollte dahingehend auch eine Sondersitzung des Bauausschusses ausschließlich zu diesem Thema stattfinden, die jedoch kurzfristig abgesagt wurde. Streitpunkte sind immer wieder fehlende Parkplätze, dichter Verkehr in der Bernauer Straße und damit zusammenhängend eine fehlende Attraktivität der Innenstadt. Besonders hitzig wurde in den vergangenen Wochen das Thema „Autofreie Bernauer Straße“ diskutiert.

Die Bernauer Straße in Oranienburg soll nach Idee von Klaus Westphal zur Ringstraße gehören. Quelle: Enrico Kugler

Einen völlig anderen Ansatz bringt nun Klaus Westphal in die Diskussion. Der 80-jährige Oranienburger plädiert für eine Ringstraße mit Einbahnstraßenregelung, die den Verkehr aus der Innenstadt befördern soll. „In Neubrandenburg kann man wunderbar sehen, wie gut solch eine Ringstraße funktioniert. Zudem ist diese Idee nicht neu, sie wurde bereits vor zwölf Jahren das erste Mal thematisiert und debattiert.“ Nach Westphals Ideen soll die Ringstraße knapp vier Kilometer lang sein und von der Bernauer Straße aus kommend in die Berliner Straße führen, dann in die Walter-Bothe-Straße und abschließend in die Stralsunder Straße oder wahlweise in eine Straße am Güterbahnhof münden, die dann neu entstehen müsste. „Die Ringstraße sollte dann natürlich entsprechende Einfädelmöglichkeiten enthalten und auch Möglichkeiten für Radfahrer und Fußgänger beinhalten“, so der 80-Jährige weiter.

Ringstraße schafft laut Westphal viele Vorteile

Für Klaus Westphal, der seit 50 Jahren in der Bernauer Straße wohnt, hat eine Ringstraße mehrere Vorteile: „Es entsteht eine große Variabilität für den reinen Innenstadtverkehr, man könnte viele neue Parkplätze schaffen und eine Ampelfreiheit auf der Ringstraße wäre möglich. Dadurch wäre ein deutlich höherer Durchlauf möglich.“ Der gelernte Elektroingenieur sieht auch Nachteile, die allerdings seiner Meinung nach hinnehmbar sind. „Sicherlich sind manche Fahrten dann rein von der Strecke her länger, aber die reine Fahrzeit wird kürzer. Auch die Havelquerung würde ohne Frage Geld kosten, anstelle einer Brücke wäre auch eine Unterquerung meiner Meinung nach sinnvoll.“ Auch beim Thema zusätzlicher Lärm aufgrund seines Vorschlags hat Klaus Westphal durchaus Ideen. „Ich wohne seit 50 Jahren in der Bernauer Straße, ich kenne Straßenlärm zu Genüge. Demnach sollte man über Lärmschutzwände an geeigneten Stellen natürlich nachdenken, da insbesondere in der Walter-Bothe-Straße.“

Verkehr in der Bernauer Straße in Oranienburg. Quelle: Bert Wittke

Seit vielen Jahren verfolgt der Rentner interessiert die Diskussionen und Ideenvorschläge zur angedachten Innenstadtbelebung. Eine Frage stellt sich der 80-Jährige dabei immer wieder: Wo ist eigentlich das Oranienburger Zentrum? „Historisch gesehen ist es die Altstadt: Kirche, Schloss, Rathaus und Waisenhaus – also Kanalstraße, Berliner Straße, Bernauer Straße und Sachsenhausener Straße.“ Laut Westphal veränderte sich aber in den Jahren das eigentliche Zentrum. „Durch die Entwicklung der Stadt verlagerte sich der Schwerpunkt in Richtung Neustadt, hauptsächlich durch den Bau der Eisenbahnstrecke Berlin nach Stralsund im Jahre 1877.“

Klaus Westphal vermisst Verkehrsleitsystem

Hinzu kamen der Ausbau der Fernstraßen B 96 und B 273. „Die Ausgangslage führte mit der Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs zum heutigen Dilemma. Mit dem Bau der Umgehungsstraße B 96 neu glaubten viele Verantwortlichen, das Problem zu lösen“, so Westphal. Seit Anfang der Neunziger Jahre sieht Klaus Westphal des Weiteren einige Bausünden als verschärftes Problem an. So unter anderem eine verkürzte Havelbrücke, den Bau der jetzigen Commerzbank und eine dadurch entstandene Verengung der Bernauer Straße. „Zudem gibt es meiner Meinung nach zu viele Fußgängerampeln, Zebrastreifen wären idealer für einen flüssigen Verkehr. Auch ein Verkehrsleitsystem ist nicht vorhanden, was so den Stau in der Bernauer Straße verhindern würde.“

Wenn es nach Klaus Westphal geht, sollen die Ampeln weniger werden. Quelle: Robert Roeske

Bei weiterhin zunehmendem Verkehr sieht Klaus Westphal auch die Attraktivität in der Innenstadt schwinden. „Ich sehe irgendwie eine allgemeine Ratlosigkeit, wirkliche Verbesserungen gab es in den vergangenen Jahren keine.“ Auch die Verkehrsplaner früherer Jahre nimmt der Rentner in die Pflicht. „Im Jahre 1990 wurde das Ingenieurbüro Thoine beauftragt, eine Studie anzufertigen, die übrigens knapp 90 000 DM gekostet hat. Das einzige Projekt daraus war die verkehrsberuhigte Robert-Koch-Straße, die sich jedoch umgehend als Flop erwies“, erinnert er sich. Auch ein wenig Ironie sieht der Rentner in seiner Trassenführung: „Bei einer Realisierung wäre eine neue Dropebrücke nicht nötig gewesen. Erst wenn der gordische Knoten des innerstädtischen und Durchgangsverkehrs durchschlagen ist, kann eine Entwicklung der Innenstadt stattfinden.“

Von Knut Hagedorn