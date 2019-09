Germendorf

„Das ist natürlich eine Ehre für uns, wer kann schon von sich behaupten, eine Rockband als Trikotsponsor zu haben und das als Kreisligist.“ Hörbar stolz zeigt sich der FSV Germendorf um den Vereinsvorsitzenden Heino Sandig nach der Trikotabgabe am Sonnabend im Rahmen des 3. Ostalgietreffens. Die Deutschrockband „Goitzsche Front“ aus Bitterfeld fungiert ab sofort als Trikotsponsor der Gemendorfer und ziert fortan die Brust der FSV-Kicker.

Goitzsche Front feiert 10-jähriges Jubiläum

„Etliche Fußballer aus Germendorf sind Fans unserer Band und waren auch vor einigen Wochen bei unserem Festival. Dort halfen sie uns beim Aufbauen. Da wollten wir was zurückgeben und so entstand die Idee, fortan als Trikotsponsor zu agieren“, erklärt Sänger „Bocki“ auf MAZ-Nachfrage. Die vierköpfige Gruppe aus Bitterfeld-Wolfen wurde 2009 in einer Kneipe in ihrer Heimatstadt gegründet. Neben dem Frontsänger, der mit bürgerlichen Namen Pascal Bock heißt, gehören noch Bassist Christian „Ulze“ Schulze, Gitarrist Maximilian „Maxi“ Beuster und Schlagzeuger Tom „TT“ Neubauer zur Band. „Bocki“ und „Ulze“ ließen es sich dann auch nicht nehmen, die schicken neuen Trikots mit dem Bandnamen auf der Brust selbst am Sonnabend zu überreichen.

Einige Fans reisten der Gruppe sogar nach Germendor nach. Quelle: Knut Hagedorn

Einen Live-Auftritt gab es zwar nicht, aber die beiden Bandmitglieder nahmen sich viel Zeit für die Fans, schrieben Autogramme und erfüllten viele Fotowünsche. „Wir wissen ganz genau wo wir herkommen und unterstützen auch in unserer Heimat viele soziale Projekte. Von daher war es selbstredend, auch persönlich nach Germendorf zu kommen“, erklärt „Bocki“. Und die Fans der Band, die mit dem Album „Deines Glückes Schmied“ im Februar 2018 sogar auf Platz eins der Albumcharts in Deutschland landeten, dankten es den Bitterfeldern.

Bei Aufstieg Konzert

Einige hartgesottene Fans reisten sogar aus Sachsen-Anhalt nach Oberhavel, nur um ihre Lieblinge live zu sehen. „Ich persönlich muss sagen, kannte sie vorher nicht, aber die Jungs sind total cool und authentisch und wir werden versuchen, den Kontakt zu intensivieren und vielleicht kommen sie ja mal als Live-Act nach Germendorf“, so FSV-Vereinschef Heino Sandig. Eine Möglichkeit wäre ein Aufstieg des FSV Germendorf. „Solltet ihr aufsteigen, kommen die Jungs vorbei und spielen“, versprach Bandmanager Steven Dornbusch. Auch die in Oberhavel zahlreichen Fans der Band würde dies freuen.

Goitzsche Front schrieben Vereinshymne für den Halleschen FC

Der Bandname setzt sich zusammen aus den Worten „Goitzsche“, dem Namen eines ehemaligen Braunkohletagebaus bei Bitterfeld sowie des daraus entstandenen Sees (genau wie die Band „Gottsche“ ausgesprochen), und „Front“, was in diesem Fall für den Zusammenhalt innerhalb der Band steht. Auch zum Sport haben die Bitterfelder eine Affinität. „Wir gehen ab und an zum Halleschen Fußballclub, haben auch eine Vereinshymne geschrieben. Wir gehen aber auch gerne zum hiesigen Basketballverein Mitteldeutscher BC“, verrät Sänger „Bocki“. Die Reise zum Ostalgietreffen nach Germendorf hatte für die Band auch einen melancholischen Beigeschmack, sieht man sich doch selbst als Kinder des Ostens.

Ostkult aus tiefstem Herzen

„Wir haben selbst einen Band-Trabbi und schreiben auch in unseren Texten über die Zeit im Osten und alles was damit zusammenhängt. Wir stehen zu unserer Herkunft und leben dies auch“, so Bassist Christian „Ulze“ Schulze. Vier Studioalben haben die Bitterfelder bislang produziert, wobei auch das dritte veröffentlichte Studioalbum namens „Mo(nu)ment“ mit Platz 16 in den Album-Charts sehr erfolgreich war. „Uns geht es aber nicht darum nur Hits hinterherzujagen. Wir machen aus Leidenschaft Musik“, berichtet Sänger Pascal Bock.

Alle vier gehen nebenher noch einem bürgerlichen Beruf nach. „Klar würden wir uns nicht wehren auch hauptberuflich Musik zu machen. Aber wir bleiben geerdet und besingen einfach unser Leben“, so Bock, der auch alle Texte schreibt.

In den kommenden Wochen und Monaten könnte die Fangemeinde des FSV Germendorf nun größer werden, denn ein Aufstieg würde vielen Musikfans einen Traum erfüllen.

Von Knut Hagedorn