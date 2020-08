Oranienburg

Rolle rückwärts im Oranienburger Rathaus. Bürgermeister Alexander Laesicke fügte am Freitag den Querelen um seinen ehemaligen Referenten Gilbert Collé ein neues Kapitel hinzu. So zog er eine frühere Weisung an den Geschäftsführer der Oranienburg Holding in dieser Personalangelegenheit zurück. Nach der sollte der im Juni 2020 von seiner Position als Referent des Bürgermeisters abgezogene Collé zukünftig als Referent für Kommunalangelegenheiten bei den Stadtwerken Oranienburg tätig werden.

Verwaltung überprüft Weisung

Laesicke hatte nun, offenbar auch im Nachgang an die Sondersitzung der Stadtverordneten am Montagabend, seine Verwaltung veranlasst, diesen Personalvorgang noch einmal zu überprüfen und kam dabei zu dem Ergebnis, dass seine Weisung nicht rechtskonform war. Der Bürgermeister informierte am Freitagvormittag die Stadtverordneten über seine Entscheidung und erklärte dabei: „Für die Weisung wäre eine vorherige Abstimmung mit den Stadtverordneten notwendig gewesen. Diese war nicht erfolgt. Das ist ein bedauerlicher Fehler“. Laesicke nehme den Fall zudem zum Anlass, alle weiteren, mit dem Vorgang zusammenhängenden Fragen noch einmal grundsätzlich zu überprüfen und weitere Entscheidungen zu treffen. Darüber wolle er auch die Stadtverordneten umfassend informieren. Mit Rücknahme der Weisung wird auch die Personalangelegenheit des ehemaligen Stadtsprechers Gilbert Collé neu geregelt. Dieser solle zukünftig nun „in der Stadtverwaltung eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen“, heißt es aus dem Rathaus.

Christian Howe : „Längst überfällige Entscheidung“

Für den CDU-Stadtverordneten Christian Howe ist die nun getroffene Entscheidung des Bürgermeisters „genau richtig und längst überfällig“. Er hatte nach Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Vorgangs um den Ex-Referenten mit einem umfangreichen Fragenkatalog an das Stadtoberhaupt Licht in die Vorgänge bringen wollen. Die Antworten auf die – kurzfristig zur Sitzung am Montag – gestellten Fragen musste Bürgermeister Alexander Laesicke den Stadtverordneten am Montag aufgrund der Kurzfristigkeit schuldig bleiben. Die Stadtverwaltung übersandte die Antworten auf den Fragenkatalog am Freitag an den CDU-Abgeordneten. „Sie sind sicher auch ausschlaggebend für die Erkenntnisse und Entscheidung des Bürgermeisters gewesen“, sagte Howe am Freitagnachmittag. Er sehe sich in seiner Vermutung bestätigt: „Diese Weisung war fehlerhaft und dilettantisch vorbereitet. Nach diesem Vorgang werden wir dem Bürgermeister und der Verwaltung sicher noch stärker auf die Finger gucken.“

Holding soll das Thema Arbeitnehmerüberlassung genauer beleuchten

Der Aufsichtsrat der Oranienburg Holding, unter dessen Dach die Stadtwerke als Tochterfirma agieren, werde sich in den nächsten Wochen noch einmal spezifisch mit dem generellen Thema der Arbeitnehmerüberlassung beschäftigen. „Ich habe dazu einen Fragenkatalog ausgearbeitet, mit dem das Thema Arbeitnehmerüberlassung zwischen Stadt und Stadtgesellschaften noch einmal detailliert aufgedröselt werden soll. Offenbar war der Vorgang mit dem ehemaligen persönlichen Referenten des Bürgermeisters nicht der erste Fall, in dem so agiert wurde. Um Rechtssicherheit zu schaffen, und damit nicht der Eindruck entsteht, Personalprobleme der Stadtverwaltung würden auf dem Rücken der Stadtgesellschaften ausgetragen, müssen wir uns mit dem Thema noch einmal beschäftigen.“

Ehemaliger Referent wünscht sich, dass endlich Ruhe einkehrt

Gilbert Collé wollte sich zu der neuerlichen Wendung nicht öffentlich äußern. Er wünsche sich, dass endlich wieder Ruhe einkehre und er seine Kompetenzen in einer sinnvollen Aufgabe für die Stadt einbringen könne, teilte er lediglich mit.

