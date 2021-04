Rollstuhlfahrer in Oranienburg von Unbekannten ausgeraubt

Oranienburg

Am Montag (19. April) gegen 13 Uhr sprachen zwei bislang unbekannte Männer einen 41-jährigen Rollstuhlfahrer in einem Park nahe der Straße Lindenring / Brücke „Blaues Wunder“ an. Unter Androhung von Gewalt forderten die Täter die Herausgabe von Wertgegenständen.

„Daraufhin übergab der 41-Jährige unter anderem 120 Euro Bargeld“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Bahnhof. Nach Polizeiangaben waren beide dunkel gekleidet und zwischen 25 und 30 Jahre alt. „Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß und sportlich. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und dunkle Lederschuhe“, erklärte die Pressesprecherin weiter. Der zweite Täter soll etwas kleiner und von korpulenterer Statur gewesen sein.

Zeugen, die an dem Tattag etwas beobachtet oder die Täter in der Nähe des Tatortes gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Oranienburg unter 03301/85 10 zu melden.

Von MAZonline