Ronny Heinrich spielt mit seinem Orchester in Oranienburg

Oranienburg

Ronny Heinrich und seine „Oranienburger Schloßmusik“ präsentieren ihr verlegtes Neujahrskonzert vom 8. Januar am Samstag, 2. April, in der Orangerie im Schlosspark Oranienburg. Karten für das Konzert ab 18 Uhr sind an allen Vorverkaufsstellen, über www.reservix. de oder über die Tickethotline 03301/530220 erhäöltlich. Für die 15 Uhr-Vorführung sind noch wenige Restkarten zu haben. Bereits erworbene Karten für den ursprünglichen Konzerttermin am 8. Januar behalten die Gültigkeit!

Das Orchester von Ronny Heinrich ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Berliner Konzert- und Ballszene. Sie geben auch Konzerte weit über die Region hinaus, füllen selbst die Hamburger Laeiszhalle, den Lenner-Saal im Kursalon Wien und die Berliner Philharmonie mit ihren 2.000 Plätzen. Sie spielen, weil sie es lieben zu musizieren, und weil sie es können. Die Besucher können sich nun auf ein Frühlingskonzert mit viel Schwung freuen.

Von MAZonline