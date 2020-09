Rückkehr des kulturellen Lebens in Oranienburg: Kreative Ideen sind gefragt

Oranienburg

Das Telefon klingelt im Minutentakt, der eigene Terminkalender ist prall gefüllt. Franziska Winter, seit 1. Juli dieses Jahres neue Betriebsleiterin der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko), kann sich über zu wenig Arbeit bei Weitem nicht beklagen. Die 32-Jährige ist schnell angekommen in der Kreisstadt. „Ich befinde mich aber weiterhin noch in der Findungsphase, lerne nach wie vor Schritt für Schritt alle Abläufe der Tko kennen“, so die gebürtige Schwerinerin, die sich selbst als sehr strukturierten Menschen beschreibt.

Inmitten der Corona-Pandemie ist das Aufgabengebiet für die zweifache Mutter kein einfaches. Während sich der Tourismus in der Stadt deutlich spürbar erholt, bleibt das kulturelle Wirken und Handeln weiterhin auf Sparflamme. „Wenn ich sehe, wie gut besucht der Schlosspark und der Schlosshafen ist, merkt man deutlich eine Wiederkehr der Touristen in der Stadt. Wir können uns mit Blick auf die Gästezahlen nicht beschweren. Der Parkplatz für die Campingmobile ist auch voll, ein gutes Zeichen“, so die 32-Jährige hoffnungsvoll und ergänzt: „Viele Menschen verbringen ihren Urlaub in diesem Jahr in Deutschland, wovon natürlich auch unsere Region sehr profitiert.“

Kreative Ideen sind gefragt

Auch bei den Kulturveranstaltungen gibt es eine zaghafte Rückkehr, die jedoch noch eher zurückhaltend ist, wie Franziska Winter bestätigt: „Unsere kulturellen Veranstaltungen laufen sukzessive wieder an, was mich natürlich freut, aber man merkt auch ganz deutlich, dass die Nachfrage noch recht verhalten ist seitens der Besucher.“ In wie weit und vor allem in welchem Rahmen kulturelle Veranstaltungen wieder vermehrt stattfinden können, kann auch die 32-Jährige nicht bindend sagen. „Wir blicken da natürlich immer genau auf die gültigen Verordnungen und Bestimmungen seitens der Landesregierung.“ Ein Problem ist auch für die Chefin der Tko die Ungewissheit. „Man kann halt nicht wirklich etwas planen, dass ist schon schwierig. Aber wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen und man muss auch teilweise kreative Ideen entwickeln.“

So wurde unter anderem die geplante Lesung von Schauspieler Walter Plathe und Musicaldarstellerin Maria Mallé am Sonntag verlegt und findet nun nicht wie ursprünglich geplant in der Orangerie statt, sondern unter freiem Himmel im Schlosspark. „Wegen der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln muss man halt immer schauen, wo Veranstaltungen im Inneren auch Sinn machen“, so Winter weiter. Ungewiss ist weiterhin, ob der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. „Da müssen wir die kommenden Wochen abwarten.“

Netzwerk pflegen und ausbauen

Doch auch so bleiben die Tage der Tko-Chefin ausgefüllt und arbeitsreich. „Ich bin weiterhin dabei, mein Netzwerk zu pflegen und auszubauen. Da sind viele Gespräche enorm wichtig.“ Auch mit der Stadt Oranienburg bleibt Franziska Winter im engen Kontakt, um sich für die nähere Zukunft gut aufzustellen. „Wir besprechen vor allem, wie das konzeptionelle Gesicht der Stadt in Zukunft aussehen soll und sind da im regen Austausch“, so Winter und widmete sich sofort dem nächsten Termin.

