Oranienburg

Die Sportler des Rugby Club RC Oranienburg können es gar nicht mehr erwarten, bis die Spiele wieder beginnen dürfen. Seit vielen Wochen warten die Raptors auf den Tag, an dem sie wieder auf den Rasen dürfen. Die Corona-Pandemie hat nahezu den gesamten Spielbetrieb lahmgelegt, wie Vereinsvorsitzender Rico Schmidt und sein Vize Carsten Stamm dem Bürgermeister berichten. Alexander Laesicke hatte sich am Donnerstagvormittag knapp eine Stunde lang Zeit genommen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Seit vier Jahren hat sich der Verein auf dem Sportplatz hinter dem Schlossplatz etabliert. „Es macht Spaß eure Aktivitäten zu verfolgen“, sagt Bürgermeister Laesicke. Schließlich liege sein Arbeitsplatz direkt neben dem Platz. Dort hat der Sportverein schon etliche Wettkämpfe ausgetragen. Mehrmals in der Woche wird hier trainiert. Tore, Rasen, Markierungen: Alles ist auf das traditionelle Rugby-Spiel ausgerichtet. Es gibt mehrere Umkleide- und Sanitärräume und einen großen Überstand. Normalerweise ist hier fast jeden Tag was los – dann kam die Corona-Pandemie.

Bürgermeister Alexander Laesicke besucht Rugby Club Oranienburg mit Vereinsvorsitzender Rico Schmidt (r.) und sein Vize Carsten Stamm (l.). Quelle: Enrico Kugler

Großer Zuwachs trotz Corona

„Die Kinder wollen wieder, doch noch ist das nicht umsetzbar“, sagt Rico Schmidt. Die Möglichkeit sei gegeben, allerdings mit einigen Hürden verbunden. Vor jedem Training müsse bei allen Teilnehmern ein Corona-Schnelltest gemacht werden. Das kann sich der Verein nicht leisten, wie die beiden aus dem Vorstand berichten. Sie hoffen auf schnell sinkende Inzidenzwerte, so dass das Training in kleinen Gruppen noch im Mai wieder starten kann. Im September soll der nächste große Wettbewerb auf dem Platz in Oranienburg stattfinden. Dafür laufen zurzeit schon intensiv die Vorbereitungen.

Ein halbes Jahr ist es nun schon her, als die Spieler das letzte Mal mit dem Rugby-Ball auf dem Rasen standen. Dem enormen Zuwachs an Kindern hat das jedoch keinen Abbruch getan. „Wir verzeichneten im vergangenen Jahr mit 30 Prozent den stärksten Zuwachs an Nachwuchs“, erzählt Rico Schmidt. Mittlerweile zählt der Verein knapp 100 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren. In Zukunft möchten die Initiatoren noch mehr an die Schulen herantreten, um gemeinsame Aktivitäten zu bilden.

Viele Perspektiven für die Zukunft

„Bei uns können die Kinder noch Kinder sein und sich regelkonform auf dem Platz raufen. Das macht uns einzigartig im Gegensatz zum Fußball und anderen Sportarten“, so Carsten Stamm. Er bezeichne das Rugby-Team als eine große Familie, die zurzeit leider nur über die sozialen Medien kommunizieren könne. Er und seine Sportkollegen schauen aber positiv auf die Zukunft, haben mehrere Perspektiven. So soll noch in diesem Sommer eine große Outdoor-Fitness-Anlage entstehen. Erst im letzten Jahr haben sie die Laufstrecke aufwendig gereinigt.

Eines der größten Vorhaben ist die noch fehlende Flutlichtanlage. Mit ihr könne der Verein ein Spielbetrieb für alle Generationen aufbauen. „Zurzeit kann der Platz über die Wintermonate am späten Nachmittag und Abend im Dunkeln nicht benutzt werden“, sagt Rico Schmidt. Deshalb laufen schon intensive Beratungen mit der Stadt und dem Kreissportbund, um dieses finanziell teure Vorhaben stemmen zu können. Bürgermeister Alexander Laesicke hatte am Donnerstag dafür seine volle Unterstützung zugesichert.

Von Marcus J. Pfeiffer