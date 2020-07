Rundes Jubiläum: Zum 100. Mal fit vorm Oranienburger Schloss

Oranienburg

Was für ein Jubiläum: Zum 100. Mal treffen sich am Sonntag vor dem Oranienburger Schloss Sportbegeisterte, um gemeinsam unter dem Motto „Fit vorm Schloss“ gemeinsam zu sporteln. Von Anfang an bei dem Projekt dabei ist Madleen Wilhelm. Die heute 33-Jährige betreut die sonntäglichen Sporteinheiten, die für Jung und Alt offen sind und kostenfrei genutzt werden können, gemeinsam mit zwei weiteren Trainerinnen. „Es macht uns Riesenspaß“, sagt Madleen Wilhelm. Vor allem das positive Feedback der Teilnehmer sei eine Riesenmotivation. „Viele Teilnehmer sind regelmäßig dabei. Es ist schön, immer wieder bekannte Gesichter zu sehen“, verrät sie. Pierre Schwering, Sachgebietsleiter für Gemeinwesen, Jugend und Sport hatte 2014 die Idee zum Projekt und sei auf sie zugekommen. Die sportbegeisterte Oranienburgerin betreute damals eine Sportgruppe in Schmachtenhagen, so kam der Kontakt zustande – und Madleen Wilhelm zu ihren sonntäglichen Sporteinheiten.

Über 5200 Teilnehmer nutzten das Angebot bislang

„Das Ganze läuft inzwischen im siebten Jahr. Über 5200 Leute haben das Angebot bis heute bei den bisherigen 99 Veranstaltungen genutzt“, zählt Schwering auf und konstatiert: „Ein riesiger Erfolg.“ Kommunen wie Velten und Hohen Neuendorf folgten der Idee bereits, auch in Hennigsdorf stand ein ähnliches Projekt im Bürgerhaushalt bereits zur Abstimmung. Das Angebot vor dem Oranienburger Schloss wird von der Stadt organisiert, die auch alle dafür anfallenden Kosten übernehme, berichtet Schwering.

Oranienburger lauerten nach Corona bereits auf den Neustart

Corona bremste in den vergangenen Monaten die sportbegeisterten Oranienburger aus, doch inzwischen finden die Fitnesseinheiten an den Sonntagen vor dem Schloss wieder statt. Und die Nachfrage ist ungebrochen, wie Katrin Berg, die zusammen mit Diana Kirschmann zum Trainerteam gehört, berichtet. „Wir haben gemerkt, dass die Leute schon richtig darauf gelauert haben, dass wir endlich wieder loslegen“, verrät sie lachend. „Corona hat zwar gezeigt, dass man auch zu Hause Sport treiben kann. Aber das Bedürfnis, so etwas gemeinsam zu erleben, ist halt doch da.“ 82 Teilnehmer hätte sie am vergangenen Sonntag auf dem Schlossplatz begrüßt, „da war ich schon baff, schließlich war das schwülwarme Wetter ja alles andere als einladend“, erzählt die 36-jährige Diplom-Fitnessökonomin, die auch im Berufsleben sportlich unterwegs ist. Unter der Woche leitet sie als Sporttherapeutin im „ Villa Vitale“ in Oranienburg verschiedene Kurse und betreut dort Trainingseinheiten.

Wasserflaschen werden schon mal als Trainingsgerät umfunktioniert

Größte Herausforderung für die Trainerinnen: Die unterschiedlichen Teilnehmer unter einen Hut zu bringen. „Von jung bis alt ist alles vertreten. Wir bieten daher Übungen an, die man gut in unterschiedlicher Intensität durchführen kann.“ Absolviert werden ausschließlich Fitnessübungen im Stand. „Übungen auf Matten oder mit Trainingsgeräten sind in dieser Konstellation nicht möglich. Das stört uns aber nicht, wir haben genügend Ideen, die wir auch immer wieder variieren, damit es nicht langweilig wird“, findet Katrin Berg. Madleen Wilhelm verrät unterdessen schmunzelnd, für die ein oder andere Übung auch schon mal einen Regenschirm oder eine Trinkflasche als Trainingsgerät einzuspannen.

Gibt es zum Jubiläum einen neuen Teilnehmerrekord?

Bei öffentlichen Wetterwarnungen wird die Veranstaltung abgesagt, ansonsten jedoch „sind wir hart im Nehmen. Von Nieselregen lassen wir uns nicht abschrecken und ziehen trotzdem durch“, sagt Madleen Wilhelm. Die Rekordteilnehmerzahl liegt bei 136 Personen, die sich im vergangenen Jahr an einem Sonntag gemeinsam vor dem Schloss fit gehalten haben. Ob diese Zahl zum Jubiläum geknackt wird? Los geht es am Sonntag wie immer um 10.30 Uhr.

