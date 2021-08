Rundes Jubiläum: Zwei Jahrzehnte Oranienburger Kleiderkammer

Oranienburg

„Ich habe vor 20 Jahren den Franziskanern in Berlin immer Kleidung gespendet. Dort habe ich sehr viel Elend gesehen und da habe ich mir geschworen – so etwas möchte ich in Oranienburg nicht erleben und so etwas darf hier nicht passieren“, erinnert sich die heute 84-jährige Karin Maaß an die Anfänge der Oranienburger Kleiderkammer, die sie selbst vor zwei Jahrzehnten gründete. Am Freitagvormittag wurde mit einem Festakt das 20-jährige Jubiläum gebührend gefeiert.

Kleiderkammer-Gründerin Karin Maaß mit Oranienburgs Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke. Quelle: Robert Roeske

Der gemeinnützige Verein „Oranienburger Kleiderkammer e. V.“ versorgt seit nunmehr zwei Jahrzehnten bedürftige Menschen vor allem mit Kleidung. „Wir haben in diesen 20 Jahren mehr als 150000 Hosen, Jacken, Schuhe, Hemden, Blusen, Shirts und Babybekleidung weitergereicht“, berichtet Angelika Voigt, Vorsitzende der Oranienburger Kleiderkammer. Ob Obdachlose, Geflüchtete, Bürger mit sehr geringem Einkommen oder akute Notlagen nach Unglücken, in der Kleiderkammer der Kreisstadt konnte jeder Hilfe finden. Rund 30 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Spendenannahme und die Weitergabe der Kleidung und vermehrt auch von Spielzeug für Kleinkinder.

20 Jahre Oranienburger Kleiderkammer. Quelle: Robert Roeske

Im Jahre 2001 gründete Karin Maaß zusammen mit einigen Mitstreitern die Oranienburger Tafel und die Oranienburger Kleiderkammer. „Es war immer unser Anliegen, Menschen in Notlage zu helfen“, so Maaß. Und der Bedarf war sofort groß, wie sich die Gründerin erinnert: „Wir haben mit 1500 Säcken Kleidung begonnen und der Zuspruch war sofort da.“ Auch Oranienburgs Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke erinnert sich noch gut an die Anfänge der Kleiderkammer. „Das Verständnis und die Bereitschaft zu helfen waren sofort gegeben. Ich finde Menschen denen es besser geht, haben die moralische Verantwortung, Menschen denen es schlechter geht, zu helfen.“ Laesicke Senior besuchte zusammen mit seinem Sohn Alexander den Festakt der Kleiderkammer. „Es ist immer leichter, finanziell zu helfen als mit eigener Zeit. Hier leisten Ehrenamtler seit vielen Jahren eine tolle Arbeit und die Hilfe für Bedürftige ist auch absolut benötigt“, zeigt sich das amtierende Stadtoberhaupt der Kreisstadt begeistert über die Arbeit der Kleiderkammer. Ein Großteil der gespendeten Kleidung stammt von Mitarbeitern der Bayer AG in Berlin. „Wir pflegen mit dem Unternehmen seit vielen Jahren eine sehr enge Kooperation und führen immer mal wieder Spendentage durch, wo dann Mitarbeiter der Bayer AG Kleidung spenden“, so Angelika Voigt.

20 Jahre Oranienburger Kleiderkammer. Quelle: Robert Roeske

Die Vereinschefin schilderte den Anwesenden auch in einer kleiner Rede die Abläufe und den Aufwand bei solchen Spendentagen. „Meistens geht es bereits um 5 Uhr am Morgen los und der Tag endet dann erst gegen 20 Uhr. Wir teilen dies in zwei Schichten auf. Am darauffolgenden Tag werden dann die gespendeten Sachen bei uns in der Kleiderkammer sortiert und ausgelegt.“ Nach drei Umzügen befindet sich die Oranienburger Kleiderkammer seit über zehn Jahren in der Albert-Buchmann-Straße 15. „Die Räume werden uns von der Stadt kostenfrei zur Verfügung gestellt, darüber sind wir sehr glücklich und dankbar. Generell funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stadt ausgezeichnet“, wandte sich Voigt auch an den Bürgermeister und seine Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Bei der Kleiderspende legt man großen Wert auf ordentliche und saubere Ware, die im Vorfeld geprüft wird. „Die Unterstützung seitens der Unternehmen, aber auch von Privatpersonen ist sehr groß. Über zu wenig Kleidung können wir uns nicht beschweren“, berichtet Heike Adamus, stellvertretende Vorsitzende der Kleiderkammer.

Die Laesickes im Gespräch mit Angeilka Voigt. Quelle: Robert Roeske

Das Coronavirus sorgte dagegen für eine ganz andere Problematik, wie Vereinschefin Angelika Voigt berichtet: „Durch die Pandemie durften auch wir für lange Zeit nicht öffnen und konnten so unsere Ware nicht weiterreichen. Das war natürlich sehr unbefriedigend, denn unsere Motivation ist es immer, Menschen in Not zu helfen.“ Für die nicht weitergereichte Ware gab es aber glücklicherweise in der Coronazeit einen Abnehmer. „Wir haben seit dieser Pandemie eine enge Verbindung zur Ukraine-Hilfe und dem Standort in Lobetal (Landkreis Barnim). Viermal im Monat wurde von dort aus Kleidung abgeholt und in die Ukraine verschickt“, berichtet Voigt. Nach dem offiziellen Teil nutzten alle Gäste des Festaktes die Gunst der Stunde um sich zu unterhalten und über Vergangenes, Aktuelles und die Zukunft auszutauschen.

Von Knut Hagedorn