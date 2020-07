Rungestraße Oranienburg: Kommt nun das vierstöckige Einkaufscenter?

Oranienburg

Die Entwicklung der Oranienburger Innenstadt stockt seit Jahren. Immer wieder geben Unternehmer ihre Ladengeschäfte auf, vor allem in der Bernauer Straße sehen zahlreiche Gewerbetreibende keine Zukunft, Traditionsgeschäfte verschwinden aus dem Zentrum der Kreisstadt. Ideen zur Belebung der Einkaufsmeile gab es viele, bislang ohne nennenswerten Erfolg. Nun könnte ein Einkaufscenter als belebendes Element wirken, das in unmittelbarer Nähe der Bernauer Straße entstehen soll – auf dem Gelände des ehemaligen Kraftverkehrshofes in der anliegenden Rungestraße.

Einzelhandel soll gestärkt werden

Bislang ist es nur eine Vision für die derzeit brachliegende Fläche, auf der nach dem Wunsch der Stadtentwickler zukünftig Handel, Gewerbe und Dienstleistungen sowie Wohnraum angesiedelt werden könnten. „Unser Ziel ist es ganz klar, den Einzelhandel zu stärken“, erklärt Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf dazu. Das Thema sei auf einer Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2018 thematisiert worden, anschließend hätten die Stadtverordneten einstimmig den Beschluss abgesegnet. Im Stadtentwicklungsplan ist dies auch so festgehalten.

Anzeige

Woba erwirbt Gelände in der Rungestraße

Vor einigen Wochen wechselte das entsprechende Grundstück nun den Besitzer. Wie die Sprecherin der Oranienburg Holding, Susann Cersovsky, auf MAZ-Nachfrage am Donnerstag bestätigte, hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (WOBA) das Gelände erworben, der Kaufvertrag wurde vor gut zwei Monaten – am 30. April dieses Jahres – unterzeichnet. Der Besitzübergang sei jedoch noch nicht erfolgt, führte Cersovsky weiter aus. Eine Kampfmittelfreigabe für die 11021 Quadratmeter große Fläche, die sich in einem sogenannten festgesetzten Sanierungsgebiet befindet, liegt bereits vor, eine neuerliche Absuche durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst ist somit nicht erforderlich. Die ersten Schritte für die Umsetzung einer Kaufhaus-Vision für die Oranienburger Innenstadt sind somit getan.

Weitere MAZ+ Artikel

Vierstöckiges Einkaufscenter als Kundenmagnet

Das freut auch Stefan Wiesjahn, Geschäftsstraßenmanager der Stadt Oranienburg. „Die Fläche in der Rungestraße soll für Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen genutzt werden“, sagt er. „Ein vierstöckiges Einkaufscenter würde die Innenstadt absolut beleben und meiner Meinung nach auch viele Kunden anlocken.“ Erste Ideen seien laut Stefan Wiesjahn auch bereits vorhanden: „Ein großer Discounter im Erdgeschoss wäre natürlich ein Anziehungsmagnet.“ Im gleichen Zuge sollen auch Parkplätze für die Kunden entstehen, denn genau daran hapert es in der Bernauer Straße. Seit Jahren ein großer Streitpunkt.

Neues Einkaufscenter soll Bernauer Straße beleben

Laut Wiesjahn wäre ein Einkaufszentrum eine ideale Ergänzung zur Bernauer Straße und keinesfalls eine Konkurrenz zur jetzigen Gewerbelandschaft. „Es gibt immer wieder Statistiken und Beispiele von anderen Standorten und Städten, dass ein Einkaufscenter auch die anliegenden Einkaufsstraßen belebt. Genau das erhoffen wir uns auch von diesem Standort.“ Frank Oltersdorf stimmt dem Geschäftsstraßenmanager zu, findet auch – ein Einkaufszentrum wäre mitnichten nicht der Sargnagel für die Bernauer Straße. „Wichtig wird dabei natürlich sein, einen Durchgang vom Gelände in der Rungestraße zur Bernauer Straße zu schaffen“, sagt der Stadtentwicklungsdezernent. Mit dem Erwerb des Grundstückes sei „ein erster wichtiger Schritt gelungen, um langfristig den Einzelhandel in Oranienburg zu stärken und auszubauen.“ Die Oranienburger werden gespannt die nächsten Schritte verfolgen. Einen Zeitplan für die Errichtung eines Kaufhauses gibt es noch nicht, die Ideen jedoch werden konkreter.

Von Knut Hagedorn und Nadine Bieneck