SPD-Delegierte haben gewählt: Benjamin Grimm folgt auf Andrea Suhr

Oranienburg

Nach zehn Jahren ändert sich der Vorsitz im SPD-Unterbezirk des Landkreises Oberhavel. Mit großer Mehrheit wählten am Sonnabend die Delegierten auf ihrem Parteitag Benjamin Grimm zum neuen Vorsitzenden, der 36-Jährige folgt auf Andrea Suhr. Als Stellvertreter wurden Dana Bosse (Schwante) und Christopher Gordjy (Velten) gewählt.

Dirk Blettermann führte durch die Sitzung. Quelle: Robert Roeske

„Ich freue mich sehr über diese deutliche Zustimmung. Nun lassen Sie uns gemeinsam durchstarten“, zeigte sich Staatssekretär Grimm glücklich und zugleich angriffslustig. Benjamin Grimm möchte gerade die SPD-Ortsvereine präsenter werden lassen, einen regeren Austausch in der Zukunft anschieben. „Wir müssen da noch lebendiger werden und noch mehr den Austausch untereinander suchen und vorantreiben“, so Grimm. Generell ist eine Verjüngungskur festzustellen im SPD-Unterbezirk, der Altersdurchschnitt des zehnköpfigen Vorstandes ist deutlich gesenkt worden.

Christopher Gorjy (l.), Benjamin Grimm und Dana Bosse.. Quelle: Robert Roeske

Knapp 70 Delegierte nahmen am Parteitag am Sonnabend teil, wobei nur der Parteivorsitz live vor Ort im Kreistagssaal vertreten war, die große Mehrheit der Delegierten wurde virtuell zugeschaltet. Sehr zufrieden mit der knapp sechsstündigen Sitzung zeigte sich im Anschluss Marei John-Ohnesorg, Vorsitzende des SPD-Ortsvereines Oranienburg. „Alles hat technisch wunderbar funktioniert, Dirk Blettermann hat gewohnt souverän durch die Sitzung geführt. Wir sehen den heutigen Parteitag auch als Aufbruch für Oberhavel in eine sozialdemokratische Politik.“ Glücklich zeigte sich Ohnesorg zudem darüber, dass mit Lisa Wagner und Ralf Leymann auch zwei Oranienburger im neuen Vorstand des Unterbezirkes vertreten sind.

Ariane Fäscher aus Hohen Neuendorf will in den Bundestag. Quelle: Enrico Kugler

In den kommenden Wochen möchte man nun Ariane Fäscher auf dem Weg zur Direktwahl in den Bundestag tatkräftig unterstützen. Die Hohen Neuendorferin Ariane Fäscher wurde als Beisitzerin auch in den neuen Vorstand des SPD-Unterbezirkes gewählt.

Von Knut Hagedorn