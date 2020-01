SPD-Fraktion: Urgestein Andreas Noack und Benjamin Grimm legen Posten nieder

Oberhavel

Andreas Noack und Benjamin Grimm haben sich von ihren Posten in der SPD-Fraktion des Kreistages Oberhavel getrennt. Das ist am Sonnabend im Ergebnis einer Klausurtagung der zwölfköpfigen SPD-Fraktion in Basdorf (Kreis Barnim) bekannt gegeben worden. Der scheidende Fraktionsvorsitzende Andreas Noack und sein bisheriger Stellvertreter Benjamin Grimm, so hieß es, hätten erklärt, dass sie ihre Funktionen nicht mehr wahrnehmen können und diese Entscheidung mit dem nicht mehr zu bewältigenden Arbeitsaufwand begründet.

Andreas Noack ist bekanntlich in den Brandenburger Landtag gewählt worden und zudem Stadtverordneter in Velten. Benjamin Grimm hat seit kurzer Zeit den Posten eines Staatssekretärs in der Brandenburger Staatskanzlei übernommen. Ihre Fraktionsmitstreiter haben, wie es hieß, die Ämteraufgabe der beiden mit Bedauern zur Kenntnis genommen, wohl aber Verständnis dafür gezeigt. Nach einer gewissen Übergangs- und Einarbeitungszeit, so die Information, werden Andreas Noack und Benjamin Grimm zudem ihre beiden Kreistagsmandate niederlegen.

Die neue Doppelspitze der SPD-Fraktion in Oberhavel bilden Sabine Fussan und Patrick Krüger. Quelle: spd

Nach intensiver Diskussion ist auf der Klausurtagung in Basdorf mehrheitlich die Entscheidung gefällt worden, künftig mit einer Doppelspitze zu agieren, um angesichts der immer komplexer werdenden Arbeit im Kreistag die Basis verbreitern und die Arbeit auf mehreren Schultern verteilen zu können. Die neue Doppelspitze der SPD-Fraktion in Oberhavel bilden Sabine Fussan und Patrick Krüger.

Sabine Fussan ist 56 Jahre alt und wohnt seit 2015 in Hohen Neuendorf. Sie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Stiefsohn. Sie wurde bei den Wahlen im vergangenen Jahr in den Kreistag und in die Stadtverordnetenversammlung in Hohen Neuendorf gewählt. Im Stadtparlament bildet sie mit Holger Mittelstädt ebenfalls eine Doppelspitze der dortigen SPD-Fraktion. Sabine Fussan, die seit 1995 SPD-Mitglied ist, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der wissenschafts-politischen Sprecherin der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Ina Czyborra. Früher hat als sie Journalistin gearbeitet und war dabei viel im Kreis Oberhavel unterwegs.

Patrick Krüger ist 31 Jahre alt und wohnt in Hennigsdorf. Er ist seit 2014 Mitglied der Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung und dort seit 2019 SPD-Fraktionsvorsitzender. Im vergangene Jahr wurde er zudem in den Kreistag Oberhavel gewählt. Patrick Krüger ist ledig, hat keine Kinder und ist seit 2008 Mitglied der SPD. Er ist hauptberuflich für die Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler tätig, arbeitet bei ihr als Büroleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Seine politischen Steckenpferde sind der Nahverkehr sowie die Themen Umwelt und Klima. Beide, Sabine Fussan und Patrick Krüger, freuen sich auf die neue Aufgabe und bedanken sich bei ihren Fraktionskollegen für das ausgesprochene Vertrauen.

Wehmut bei Noack : „Immerhin war ich 26 Jahre und 28 Tage Fraktionsvorsitzender der SPD Oberhavel “

„Natürlich ist etwas Wehmut in mir“, sagte Andreas Noack am Sonnabend nach der Klausurtagung gegenüber der MAZ. „Immerhin war ich 26 Jahre und 28 Tage Fraktionsvorsitzender der SPD Oberhavel, bin am 20. Dezember 1993 in diese Funktion gewählt worden. Aber am Ende eines Weges steht auch immer wieder ein neuer Anfang. Der Schritt war wichtig und notwendig und ich glaube, wir haben den Vorsitz der SPD-Fraktion im Kreis in gute Hände legen können.“ Loslassen, so Andreas Noack, falle immer schwer, aber er sei ja nicht aus der Welt. Was nun anders ist, sei die Schwerpunkte seiner Arbeit. Aber er sei sich sicher, dass jetzt im Landtag eine Arbeit auf ihn zukomme, mit der er dem Landkreis Oberhavel ebenfalls weiterhelfen könne. Und das wolle er natürlich sehr gerne tun und alles dafür geben.

Von MAZonline