Die Kreistagsfraktion SPD/LGU hat sich in ihrer jüngsten Sitzung am Mittwoch dieser Woche dafür ausgesprochen, dass zum Jahresbeginn 2020 ein Livestream der Kreistagssitzungen möglich wird. Damit, so geht aus einer Pressemitteilung hervor, solle die Arbeit des Gremiums transparenter werden.