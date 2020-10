SPD Oranienburg mehrheitlich für Ariane Fäscher als Bundestagskandidatin

Oranienburg

Zum Kennenlernen der Bewerberinnen und Bewerber für die SPD-Bundestagskandidatur kam diesen Mittwoch der Oranienburger Ortsverein im Oranienwerk zusammen. Verschiedene Formate entlockten den Kandidierenden nicht nur ihren Werdegang und ihre politischen Stationen, sondern auch ihre Alleinstellungsmerkmale und nicht zuletzt ihren „Brandenburgmoment“. Eine anschließende Speed-Dating Runde mit Maske und Abstand lud die Mitglieder ein, ihre eigenen Fragen an die gewünschten Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen.

Vier Bewerber präsentieren sich

Die vier anwesenden Bewerberinnen und Bewerber Ariane Fäscher ( Hohen Neuendorf), Finn Kuhne ( Falkensee), Steven Werner ( Wustermark) und Ria Geyer ( Falkensee) präsentierten sich souverän, spannend und boten eine breite Themenpalette. Steffen Hirschmann ( Birkenwerder) musste sich kurzfristig entschuldigen. Der Ortsverein zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Kandidierenden und ihrer Schwerpunkte. In einer gemeinsamen Reflexion der Veranstaltung fanden letztlich alle Bewerberinnen und Bewerber für sie sprechende Stimmen in der Mitgliedschaft.

Klares Votum für Ariane Fäscher

„Ein solch breites Spektrum an Kandidierenden – das ist gelebte Demokratie vor Ort“, freute sich die Ortsvereinsvorsitzende Marei John-Ohnesorg. Am Ende gab es dennoch ein klares Votum: Eine große Mehrheit der anwesenden Mitglieder des SPD-Ortsvereins sprachen sich für Ariane Fäscher als Vertretung ihrer Interessen im Bundestag aus. Die Nominierung der/s SPD-Bundestagskandidat/in für den Wahlkreis 58 findet am 14. November 2020 im Rahmen eines Unterbezirksparteitages statt. Die endgültige Entscheidung liegt dann bei den Oberhaveler und Havelländer Delegierten der SPD.

