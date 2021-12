Während am Montagabend die Stadtverordnetenversammlung in der Orangerie tagte, demonstrierten am Schloss rund 900 Gegner der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann beobachtet dies mit Sorge – und rügt in seiner Rede auch in den eigenen Reihen.