Sachsenhausen: Angler pflegen die Natur

Sachsenhausen

Traditionell führt der Landesanglerverband Brandenburg e.V. (LAVB) im Februar seinen Hegetag durch. Die gewohnte zentrale Organisation konnte jedoch auch in diesem Jahr nur ansatzweise umgesetzt werden. Das regional unterschiedlich ausgeprägte Infektionsgeschehen verlangte eine dezentrale Verantwortungsübernahme. In den über 1200 Angelvereinen organisierten sich die Angler deshalb in Eigenregie viele Aktionen selbst, um den Zustand der Brandenburger Gewässer für alle Angler, aber vor allen Dingen auch für das Gemeinwohl zu verbessern. Auch in Oranienburg beteiligte man sich.

Angelverein „Ukelei“ aus Sachsenhausen beteiligt sich

Der Angelverein „Ukelei“ Sachsenhausen e.V. aus Oberhavel schnitt im Bereich der dortigen Wehre Wege und Angelstellen frei, während die Jugendgruppe des Vereins am Oranienburger Kanal sorglos weggeworfenen Zivilisationsmüll einsammelte. Selbiges tat auch LAVB-Vorstandsmitglied Burkhard Müller am Sacrow-Paretzer-Kanal, dem Ort, an dem jährlich der Kinder- und Jugendtag des Landesanglerverbandes Brandenburg e.V., stattfindet. Er berichtet: „Es war erschreckend, wie viel Plastikabfall anfiel, auch ein Holzgestell mit dünndrahtigem Maschendraht war dabei. Passanten waren von meiner Aktion positiv überrascht.“ Beim Angelverein Kiessee e.V. beseitigten die Angler Sturmschäden. Unter anderem wurden Bäume, die im Wasser lagen, mit Hilfe einer Winde an Land gezogen und zerkleinert. Der Arbeitseinsatz des Angelvereins Niederbarnim e.V. diente der Gewässerpflege und Verkehrssicherung an der L 100.

Von MAZonline